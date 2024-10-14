ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على لبنان الى 2309 قتلى و 10782 مصابا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 14 - 10 (كونا) -- أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2309 قتلى و10782 مصابا.
وقال مركز عمليات الطوارئ في بيان إن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الاسرائيلي على لبنان منذ الثامن من اكتوبر العام الماضي "وحتى يوم امس الاحد" بلغ 2309 قتلى و 10782 مصابا في جميع انحاء لبنان.
وعلى صعيد متصل اكد التقرير رقم 18 الصادر عن منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير
البيئة اللبناني ناصر ياسين حول اعتداءات الاحتلال على لبنان والوضع الراهن أن طيران
الاحتلال شن خلال ال48 ساعة الماضية 200 غارة جوية معظمها في الجنوب ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بدايةالعدوان الى 9866 اعتداء.
وقال التقرير انه "حتى تاريخه" تم فتح 1059 مركزا لاستقبال النازحين منها 876 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا الى ان حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي.
واضاف ان العدد الإجمالي للنازحين وصل الى 188146 نازحا منهم (41386 عائلة) في مراكز الايواءالواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية في لبنان موضحا انه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 326467 مواطنا سوريا و124225 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية.
واكد تقرير لجنة الطوارئ الحكومية ان كافة الأجهزة الامنية اللبنانية تعمل على حفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية أخذت حدتها بالتصاعد إلى أن بلغت أوجها مع شن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية مخلفة أضرارا بشرية ومادية كبيرة.
ف ز / م ع ح ع
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