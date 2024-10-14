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ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على لبنان الى 2309 قتلى و 10782 مصابا

10/14/2024 11:24:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 10 (كونا) -- أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2309 قتلى و10782 مصابا.
وقال مركز عمليات الطوارئ في بيان إن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الاسرائيلي على لبنان منذ الثامن من اكتوبر العام الماضي "وحتى يوم امس الاحد" بلغ 2309 قتلى و 10782 مصابا في جميع انحاء لبنان.
وعلى صعيد متصل اكد التقرير رقم 18 الصادر عن منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين حول اعتداءات الاحتلال على لبنان والوضع الراهن أن طيران الاحتلال شن خلال ال48 ساعة الماضية 200 غارة جوية معظمها في الجنوب ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بدايةالعدوان الى 9866 اعتداء.
وقال التقرير انه "حتى تاريخه" تم فتح 1059 مركزا لاستقبال النازحين منها 876 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا الى ان حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي.
واضاف ان العدد الإجمالي للنازحين وصل الى 188146 نازحا منهم (41386 عائلة) في مراكز الايواءالواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية في لبنان موضحا انه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 326467 مواطنا سوريا و124225 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية.
واكد تقرير لجنة الطوارئ الحكومية ان كافة الأجهزة الامنية اللبنانية تعمل على حفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية أخذت حدتها بالتصاعد إلى أن بلغت أوجها مع شن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية مخلفة أضرارا بشرية ومادية كبيرة.

ف ز / م ع ح ع




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