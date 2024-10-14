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دولة الكويت تؤكد التزامها بدعم تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

10/14/2024 11:24:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 10 (كونا) -- جددت دولة الكويت اليوم الاثنين التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمساهمة الفعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة داعية إلى تعزيز العمل المشترك في مجال الاستثمارات المستدامة والمشاريع الحيوية.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي شبيب العجمي في اللجنة الثانية تحت البند المعنون "الاقتصاد الكلي".
وقال العجمي إن الاقتصاد الكلي هو أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي العالمي وهو الذي يؤثر بشكل مباشر في تحديد مستوى المعيشة وجودة حياة الشعوب في دول العالم.
ولفت العجمي في هذا الإطار إلى تبني دولة الكويت في رؤيتها "كويت جديدة" سياسات شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كما ركزت على تطوير القطاعات غير النفطية مثل الطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا.
وأضاف أن تلك السياسات تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها الأساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وفيما يتعلق بمجال الطاقة النظيفة ذكر الملحق الدبلوماسي أن الكويت اعتمدت مشروع (الشقايا) للطاقة المتجددة والذي يهدف إلى توليد 15 بالمئة من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2030 تعزيزا لجهود التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
ولفت أيضا إلى أن الكويت حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي العربي لعام 2023 والذي يعكس التزامها في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز البنية الاقتصادية للدولة فضلا عن التقدم في مؤشرات عدة منها مؤشر القطاع النقدي والمصرفي.
وعلى الصعيد الدولي قال العجمي إن دولة الكويت تؤكد على أهمية تعزيز التعاون ودعم السياسات التي تهدف إلى تحسين استدامة الديون الخارجية الأمر الذي يأتي انسجاما مع توجهات السياسة الخارجية الكويتية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية.
وذكر أن الصندوق قدم مساعدات تنموية لأكثر من 100 دولة شقيقة وصديقة لتحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات التعليمية والصحية في تلك الدول "مما يعكس حرصنا على دعم الدول النامية وتحقيقا لاستدامة واستقرار الاقتصاد العالمي".
وفي السياق نبه العجمي إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة للتحولات البيئية الاقتصادية والجيوسياسية والتي تفرض على الجميع العمل بشكل جماعي لتعزيز التعاون الدولي ووضع السياسات الاقتصادية المتوازنة والتي تضمن الاستدامة والعدالة الاجتماعية.
وختم الملحق الدبلوماسي كلمة الكويت بدعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال الاستثمارات المستدامة والمشاريع الحيوية لمواجهة هذه التحديات والتي تتطلب منا تضافر الجهود الدولية لتتحقق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع. (النهاية)

ع س ت / ف ا س




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