(وول ستريت).. استقرار جماعي للأسهم الأمريكية في المنطقة الخضراء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 14 - 10 (كونا) -- أقفلت الأسهم الأمريكية في بورصة (وول ستريت) اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي في حين ينتظر المستثمرون تقييم الدفعة التالية من أرباح الشركات الرئيسية التي يمكن أن تدفع السوق إلى المزيد من الأرقام القياسية.
وارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز) 82ر44 نقطة أو 77ر0 بالمئة وقفز مؤشر (ناسداك المركب) 75ر159 نقطة أو 87ر0 بالمئة في حين ارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) 36ر201 نقطة أو 47ر0 بالمئة.
ووفقا لشبكة (سي إن بي سي) الإخبارية لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق على الرغم من صعود السوق إلى آفاق جديدة وذلك على خلفية قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية والارتفاع المفاجئ في عوائد سندات الخزانة وعدم اليقين بشأن وتيرة تخفيف سياسة الفيدرالي الأميركي اضافة الى تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. (النهاية)
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