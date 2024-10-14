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(وول ستريت).. استقرار جماعي للأسهم الأمريكية في المنطقة الخضراء

10/14/2024 11:24:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 10 (كونا) -- أقفلت الأسهم الأمريكية في بورصة (وول ستريت) اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي في حين ينتظر المستثمرون تقييم الدفعة التالية من أرباح الشركات الرئيسية التي يمكن أن تدفع السوق إلى المزيد من الأرقام القياسية.
وارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز) 82ر44 نقطة أو 77ر0 بالمئة وقفز مؤشر (ناسداك المركب) 75ر159 نقطة أو 87ر0 بالمئة في حين ارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) 36ر201 نقطة أو 47ر0 بالمئة.
ووفقا لشبكة (سي إن بي سي) الإخبارية لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق على الرغم من صعود السوق إلى آفاق جديدة وذلك على خلفية قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية والارتفاع المفاجئ في عوائد سندات الخزانة وعدم اليقين بشأن وتيرة تخفيف سياسة الفيدرالي الأميركي اضافة الى تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع



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