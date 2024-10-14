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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/14/2024 11:24:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تؤكد التزام (الشؤون) بحماية أموال مساهمي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وإدارتها بمسؤولية وشفافية.

بيروت - مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2309 قتلى و10782 مصابا.

بيروت - الصليب الأحمر اللبناني يعلن سقوط 18 قتيلا وأربعة جرحى إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (ايطو) في قضاء (زغرتا) شمالي لبنان. (النهاية) ر ج

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