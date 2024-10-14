موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزيرة
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تؤكد التزام (الشؤون) بحماية أموال مساهمي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وإدارتها بمسؤولية وشفافية.
بيروت - مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2309 قتلى و10782 مصابا.
بيروت - الصليب الأحمر اللبناني يعلن سقوط 18 قتيلا وأربعة جرحى إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (ايطو) في قضاء (زغرتا) شمالي لبنان. (النهاية) ر ج
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