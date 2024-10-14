Apple توقف السيارات الكهربائية

(MENAFN
- Al Watan)
أنهى، تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل تصريح الاختبار لسيارات الشركة الكهربائية ذاتية القيادة في كاليفورنيا، ليعلن انتهاء المشروع كلية، والتخلي عن فكرة صناعة سيارة كهربائية تحمل شعار أبل.
ووفقًا لـ((ماك ريبورتس)) المتخصص في أخبار التكنولوجيا أكدت إدارة المركبات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن أبل قدمت طلبًا لإلغاء تصريح الاختبار في 25 سبتمبر الماضي، وتم الاستجابة للطلب خلال يومين، لتنتهي تجارب أبل كلية مع السيارة الكهربائية.
ويتماشى هذا التحرك مع تقارير سابقة من مارك غورمان من بلومبرغ، التي تشير إلى تراجع أبل عن سوق السيارات الكهربائية بعد جهد استمر لعقد من الزمن.
وحصلت شركة أبل الأمريكية على تصريح اختبار في عام 2017، مما سمح باختبار المركبات ذاتية القيادة مع سائقي الأمان على الطرق العامة، وكان من المقرر أن يبقى التصريح ساريًا حتى أبريل 2025.
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