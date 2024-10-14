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Apple توقف السيارات الكهربائية

10/14/2024 11:19:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى، تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل تصريح الاختبار لسيارات الشركة الكهربائية ذاتية القيادة في كاليفورنيا، ليعلن انتهاء المشروع كلية، والتخلي عن فكرة صناعة سيارة كهربائية تحمل شعار أبل.
ووفقًا لـ((ماك ريبورتس)) المتخصص في أخبار التكنولوجيا أكدت إدارة المركبات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن أبل قدمت طلبًا لإلغاء تصريح الاختبار في 25 سبتمبر الماضي، وتم الاستجابة للطلب خلال يومين، لتنتهي تجارب أبل كلية مع السيارة الكهربائية.
ويتماشى هذا التحرك مع تقارير سابقة من مارك غورمان من بلومبرغ، التي تشير إلى تراجع أبل عن سوق السيارات الكهربائية بعد جهد استمر لعقد من الزمن.
وحصلت شركة أبل الأمريكية على تصريح اختبار في عام 2017، مما سمح باختبار المركبات ذاتية القيادة مع سائقي الأمان على الطرق العامة، وكان من المقرر أن يبقى التصريح ساريًا حتى أبريل 2025.

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