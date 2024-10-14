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تعزيز موقف كيدمان مع سلمى حايك

10/14/2024 11:19:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو للنجمة الأسترالية نيكول كيدمان تدفع زميلتها المكسيكية سلمى حايك بعيدا خلال عرض ((بالنسياغا)) في أسبوع الموضة بباريس.
ويظهر الفيديو كيدمان (57 عامًا) وهي تدفع يد حايك (58 عامًا) بعيدًا حينمًا ذهبتا لالتقاط صور مع المغنية الأمريكية كاتي بيري (39 عامًا).
وبحسب ((ديلي ميل))، طلب أحد المصورين التقاط صورة أخرى للنجمات، وحين حاولت سلمى، توجيه نيكول ناحية المصور، لأنها كانت مديرة ظهرها في مواجهته، أمسكت نيكول بيدها ودفعتها بعيدًا. وزعم أحد الشهود أن نيكول قالت لسلمى بحزم: ((لا تلمسيني)). وبعد أن دفعت يدها بعيدا، أدارت نيكول ظهرها قبل أن تستدير مرة أخرى لمواجهة سلمى، وأشارت إليها بيدها أن تتوقف، ثم قبلت بيري وودعتها مبتعدة، وبدا أنها تبادلت المزيد من الكلمات مع سلمى، الذي ظهر عليها التوتر.
وانقسمت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض ما قامت به كيدمان وقاحة، فيما دافع آخرون عنها مُشيرين إلى أنها كانت مشتتة بسبب كم الصحافة المتواجدة في المكان، كما أن بعض الأشخاص لا يحبون أن يتم لمسهم من قبل الغرباء.

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