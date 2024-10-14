تعزيز موقف كيدمان مع سلمى حايك

(MENAFN
- Al Watan)
تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي
مع فيديو للنجمة الأسترالية نيكول كيدمان تدفع زميلتها المكسيكية سلمى حايك بعيدا خلال عرض ((بالنسياغا)) في أسبوع الموضة بباريس.
ويظهر الفيديو كيدمان (57 عامًا) وهي تدفع يد حايك (58 عامًا) بعيدًا حينمًا ذهبتا لالتقاط صور مع المغنية الأمريكية كاتي بيري (39 عامًا).
وبحسب ((ديلي ميل))، طلب أحد المصورين التقاط صورة أخرى للنجمات، وحين حاولت سلمى، توجيه نيكول ناحية المصور، لأنها كانت مديرة ظهرها في مواجهته، أمسكت نيكول بيدها ودفعتها بعيدًا. وزعم أحد الشهود أن نيكول قالت لسلمى بحزم: ((لا تلمسيني)). وبعد أن دفعت يدها بعيدا، أدارت نيكول ظهرها قبل أن تستدير مرة أخرى لمواجهة سلمى، وأشارت إليها بيدها أن تتوقف، ثم قبلت بيري وودعتها مبتعدة، وبدا أنها تبادلت المزيد من الكلمات مع سلمى، الذي ظهر عليها التوتر.
وانقسمت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض ما قامت به كيدمان وقاحة، فيما دافع آخرون عنها مُشيرين إلى أنها كانت مشتتة بسبب كم الصحافة المتواجدة في المكان، كما أن بعض الأشخاص لا يحبون أن يتم لمسهم من قبل الغرباء.
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