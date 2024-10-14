970 طلب زيارة للأبناء ومكة تتصدر

(MENAFN
- Al Watan)
بلغت قضايا تنفيذ الزيارة لرؤية الأبناء من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام الجاري 970 طلبا، وعدد القرارات 4932 قرارا؛ والمحاضر 1776 محضرا، حيث تصدرت مكة المكرمة عدد قضايا التنفيذ لطلب زيارة الأبناء بـ414 طلبا، وعدد القرارات 1944 قرارا، و591 محضرا في الوقت الذي انخفضت في حائل، مسجلة 4 طلبات و9 قرارات جاء ذلك بحسب وزارة العدل لعام 2024.
جمع الأسرة
أوضح الاستشاري الاجتماعي صالح شرف أن هناك مبادرات وضعت لجمع شمل الأسرة عن طريق فكرة إتاحة تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة الصادرة من المحاكم الشرعية في مكان أمان ومهيأ من جميع النواحي، حيث يتم فيه الالتقاء بأحد الوالدين غير الحاضن بأبنائهما في جو يسوده الأمان ويشتمل على نواح ترفيهية وصحية ونفسية، حيث تقوم هذه المراكز بالإشراف على تنفيذ عملية استلام وتسليم الأطفال بموجب أحكام الحضانة والزيارة، وتسهيل عملية الرؤية الوالدية التي تحكم بها المحكمة في حالة عدم اتفاق الزوجين على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة كونها حق للوالدين وحق لأبنائهما حتى في حالات الطلاق أو الانفصال المؤقت بين الزوجين، منها مبادرة شمل التي يقدمها جمعية المودة التنمية الأسرية ويشرف على المشروع متخصصون في كافة المجالات، وتهدف المراكز لتحقيق التواصل الأسري، ومن تلك المراكز مركز مبادرة بيت مودة للزيارة الأسرية وقامت الجمعية. بالتنسيق مع الإدارة المختصة في تنفيذ الأحكام الحقوقية التابعة لشرطة وتهدف المبادرة إلى تنفيذ خدمات الرؤية والزيارة ونقل الحضانة بالشراكة مع وزارة العدل للأسر المنفصلة وذلك مساهمة في بناء بيئة آمنة للأطفال بديلا عن مراكز الشرطة وشعب تنفيذ الأحكام.
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