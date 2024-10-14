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970 طلب زيارة للأبناء ومكة تتصدر

10/14/2024 11:19:05 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قضايا تنفيذ الزيارة لرؤية الأبناء من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام الجاري 970 طلبا، وعدد القرارات 4932 قرارا؛ والمحاضر 1776 محضرا، حيث تصدرت مكة المكرمة عدد قضايا التنفيذ لطلب زيارة الأبناء بـ414 طلبا، وعدد القرارات 1944 قرارا، و591 محضرا في الوقت الذي انخفضت في حائل، مسجلة 4 طلبات و9 قرارات جاء ذلك بحسب وزارة العدل لعام 2024.
جمع الأسرة
أوضح الاستشاري الاجتماعي صالح شرف أن هناك مبادرات وضعت لجمع شمل الأسرة عن طريق فكرة إتاحة تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة الصادرة من المحاكم الشرعية في مكان أمان ومهيأ من جميع النواحي، حيث يتم فيه الالتقاء بأحد الوالدين غير الحاضن بأبنائهما في جو يسوده الأمان ويشتمل على نواح ترفيهية وصحية ونفسية، حيث تقوم هذه المراكز بالإشراف على تنفيذ عملية استلام وتسليم الأطفال بموجب أحكام الحضانة والزيارة، وتسهيل عملية الرؤية الوالدية التي تحكم بها المحكمة في حالة عدم اتفاق الزوجين على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة كونها حق للوالدين وحق لأبنائهما حتى في حالات الطلاق أو الانفصال المؤقت بين الزوجين، منها مبادرة شمل التي يقدمها جمعية المودة التنمية الأسرية ويشرف على المشروع متخصصون في كافة المجالات، وتهدف المراكز لتحقيق التواصل الأسري، ومن تلك المراكز مركز مبادرة بيت مودة للزيارة الأسرية وقامت الجمعية. بالتنسيق مع الإدارة المختصة في تنفيذ الأحكام الحقوقية التابعة لشرطة وتهدف المبادرة إلى تنفيذ خدمات الرؤية والزيارة ونقل الحضانة بالشراكة مع وزارة العدل للأسر المنفصلة وذلك مساهمة في بناء بيئة آمنة للأطفال بديلا عن مراكز الشرطة وشعب تنفيذ الأحكام.

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