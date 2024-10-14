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فائزة بنوبل: تساوي مسؤولية المترجم مع الكاتب

10/14/2024 11:19:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت الكاتبة أولغا توكارتشوك، الفائزة بجائزة نوبل للأدب لعام 2018، تساوي مسؤولية المترجم مع الكاتب، فكلاهما يقف حارسًا على واحد من أهم جوانب التجربة البشرية، وهي نقل تجربة الفرد إلى الجموع، وأن سوء الفهم يجعلنا نشعر بالوحدة والإحراج، بينما تمنحنا الثقافة الفهم والقدرة على التحكم بمجريات حياتنا، وسيصيبنا الذعر في البداية، ثم تطمئن أنفسنا وتهدأ، ويبدأ عقلنا بالعمل حثيثًا.
أصوات العصافير
أبانت توكارتشوك، في جلسة ((عقول نوبل)) التي جمعتها والدكتور عبد الرزاق قرنح، الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2021، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، أن ((الكلام البشري الصادر من أفواهنا يشبه أصوات العصافير حين يخلو من المعنى، فننظر إلى الحواجب كيف تتراقص، وقد تنقذنا التعابير وحركات اليد. لكن بعض هذه الإيماءات يتطلب ترجمة في حد ذاتها)). وأضافت: ((بينما كنت أعمل على كتابي ((في مقابر العالم)) أخذني البحث عن الألواح المسمارية إلى سوريا، لأجد مجتمعًا متعدد الألوان والمشارب)).
اللغات الجامعة
وتابعت توكارتشوك: ((يبدأ الأدب حين يقف إنسان خلف عمل بصفته مؤلّفا، لتلتقي لغته بلغة الآخر، ويجازف بموقفه هذا، ويعرض نفسه لسوء الفهم أو التجاهل، وهي المساحة التي يتحول فيها الخاص إلى العام، وأؤمن بأن الثقافة هي عملية معقدة للوصل بين اللغات الخاصة واللغات الجامعة، فكل جيل يأتي ومعه لغته المشتركة لوصف العالم كما يراه، وأن الدواء الوحيد لعلاج آفة اللغة الجامعة ليعود الشخص للغته الخاصة هو الأدب، لأن الأدب يُظهر الطرق المختلفة التي ظهرت بها اللغات الجامعة عبر التاريخ وتأثيرها على الفرد)). وأوضحت: ((الكتابة تجعلني سعيدة وتشعرني بالطمأنينة، فعندما أكتب أشعر وكأنني أتبرع بالدم لإنقاذ الآخرين، فأنا أزيل الضغط عن نفسي، وأشارك الآخرين أثمن ما لدي، وأشعر بالسعادة وأنني في صحة جيدة، وكذلك أعامل الكتابة كطريقة أمارسها لفهم العالم من حولي)).
ذكاء اصطناعي
إلى ذلك، في معرض إجابة قرنح عن استفسار: هل تعتقد أن جائزة نوبل للأدب قد يفوز بها روبوت أو ذكاء اصطناعي؟ أوضح: ((لا أعلم، وصدقًا لا أهتم، فما يجعل الكتابة مثيرة هو وجود شخصٍ، إنسان خلفها)). وردا على استفسار: في كتاباتك يبدو وأنك ملك الوقت، تطوعه وتتحكم به كيفما شئت، فهل لديك سيطرة خاصة عليه؟ بيّن: ((قد يكون ذلك نابعًا من شعوري بأن قارئي سيجاريني، وأنه عندما أشرح له أمرًا فسيرشد نفسه إليه، وهذا نوع من الثقة)).

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