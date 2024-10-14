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رؤية استباقية لحفظ التراث السعودي قبل اليونسكو

10/14/2024 11:19:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يحتفل العالم باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي في 17من أكتوبر من كل عام، استنادًا لقرار الجمعية العمومية للجنة الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي رقم 42/63 في دورته 42 التي عقدت في باريس في نوفمبر 2023 باعتماد هذا اليوم يومًا للاحتفال باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي، باعتبار هذا اليوم يومًا عالميًا خاصًا بهذه المناسبة، وهو يوم إطلاق اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في 2003 التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو، وتستهدف تحفيز دول العالم وتشجيعها على حماية تراثها الثقافي غير المادي، وحفظه، وصونه، وإحيائه، وتقديره، والعناية به، وتعزيز تعاونها الدولي في هذا الإطار.
ويعدّ اليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي مناسبة مهمة تحتفي فيها العديد من دول العالم بتراثها الثقافي غير المادي، وحري بنا نحن السعوديين أن نحتفل ونحتفي بسيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، عرّاب الثقافة والتراث الذي نقل التراث السعودي من المحلية إلى العالمية حين كان أميرًا لمنطقة الرياض، قبل أن تنشئ منظمة اليونسكو اتفاقيتها وتدعو دول العالم إلى الانضمام لتلك الاتفاقية، التي عُرفت باتفاقية 2003 لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي في العالم، الذي فقد جزءًا من تراثه جراء الحروب والتهجير القسري وفقدان المكانز البشرية من حملة التراث والرواة والمثقفين.
فكان لرؤيته الثاقبة والعمق الثقافي دورًا كبيرًا في تعريف العالم بالصورة الحضارية والثقافية المشرقة للمملكة، حين رأى -حفظه الله- إقامة معرض ((الرياض بين الأمس واليوم))، الذي أصبح بعد ذلك ((معرض المملكة العربية السعودية بين الأمس واليوم)) في حقبة الثمانينيات الميلادية.
وإذا تأملنا الجهود المبذولة لإقامة المعرض في محطاته التي جابت معظم العواصم والمدن في كل من أوروبا وأمريكا وكندا، وفي جمهورية مصر العربية، ضمن محطات ((معرض المملكة بين الأمس واليوم)) فقد كانت له أصداء لفتت أنظار العالم للتطور الذي شهدته المملكة في شتى المجالات التنموية والتعليمية والثقافية والنهضة الاقتصادية، من خلال العروض المرئية والمجسمات التي عرّفت العالم بالمملكة.
وكان لاهتمامه -حفظه الله- بالهوية والتراث السعودي حضور بارز في المعارض الدولية، ولو استعرضنا العناصر السعودية المسجلة على قائمة التراث الثقافي غير المادي، سواء المشتركة أو المنفردة، لوجدناها حاضرة قبل أن تسجل على قائمة التراث باليونسكو، وعلى سبيل المثال لا للحصر المجلس الذي سُجل باليونسكو في 2015، كان من بين أهم أركان المعرض المهمة بنقوشه ومقتنياته ورمز الضيافة المتمثل في القهوة العربية التي سُجلت مع المجلس في 2015، إضافة إلى العرضة السّعودية المسجلة أيضًا في 2015، فحين كانت نيويورك إحدى أبرز محطات المعرض كانت العرضة السعودية ضمن الفعاليات التي شهدها مسرح الأمم المتحدة بحضور عدد كبير من المندوبين الدائمين لدول العالم وأبرز الدبلوماسيين والنخب السياسية والإعلاميين.
وإذا استعرضنا جانب الحرف والصناعات، فإن السدو كان له ركن مميز أبدع فيه الحرفيون السعوديون، والجدير بالذكر أن عنصر السدو من العناصر المسجلة المشتركة في 2020 باليونسكو، أما فن القط العسيري، المسجل على قائمةً اليونسكو في 2017 فقد كان له نصيب من أركان المعرض، حيث كان للبيت العسيري ركن حوى المقتنيات والأزياء.
والجدير بالذكر أن الخط العربي الذي سُجل على قائمة التراث غير المادي عام 2021 محاضرًا ضمن أروقة المعرض، وبحضور أهم خطاطي المملكة وفنانيها التشكيليين، الذين كان لهم مشاركة متميزة من خلال لوحاتهم وتفاعلهم بخط أسماء زوار المعرض وطلاب المدارس باللغة العربية.
ونستذكر الفنون الأدائية من مناطق المملكة المختلفة، التي نالت استحسان الزوار وإعجابهم، بما احتوته المعارض بشكل عام، والذي كان له أكبر الأثر في رسم صورة مشرفة للمملكة، هذا الأمر جعل وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية تتحدث عن معارض المملكة وما وصلت إليه من تقدم مضطرد مع الاحتفاظ بالهوية والتراث السعودي.
نجاح تلك الجهود ونقل التراث السعودي من المحليةً إلى العالمية كانت بفضل الله، ثم بجهود سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-، ومن بعده، أكمل عرّاب الرؤية سيدي صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد الأمين، ما نهجه والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، حين أولى التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي أهمية قصوى، ووضع للمملكة مكانة كبيرة في اللجان الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي، حيث رشحت اللجنة الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي المملكة لتكون عضوًا، اعتبارًا من 2020 عضوًا إلى عام 2024، إضافة إلى ترؤسها المجلس التنفيذي بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ((الألكسو))، واهتمامه -حفظه الله- بالتراث وعمارة المساجد والقصور التراثية، واهتمامه -أيده الله- بتراث المملكة وهويتها الثقافية وتراثها العمراني وآثارها التي تعود إلى آلاف السنين، كل تلك الجهود أثرت قوائم التراث المادي وغير المادي لمنظمة اليونسكو، وسلطت الضوء على كنوز المملكة وعرّفت العالم بتاريخها الحضاري المشرق، وتراثها الثقافي.

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