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التواصل مع المقيمين إحدى مبادرات جودة الحياة

10/14/2024 11:19:05 PM
(MENAFN- Al Watan) ولأن ذاكرتي ليست مثقوبة، ما زلت أتذكر ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي إبان جرائم القتل التي حدثت في السنوات الماضية من قبل العاملات المنزليات في السعودية، وكيف انطلقنا حينها نكيل الاتهامات ليس فقط لهذه العاملة المجرمة، ولكن لشعبها بأكمله، متهمين إياهم بأوصاف تخرجهم عن الآدمية، ولم نفكر لحظة في دورنا في هذه الأحداث. كنت أتساءل وقتها عن دور الإعلام وحقوق الإنسان في تغيير هذه الذهنية! اليوم جاءت المبادرة الرائعة من وزارة الإعلام، والتي ستنطلق غدا الأربعاء، عن ((تعزيز التواصل مع المقيمين)) وهي إحدى مبادرات برنامج ((جودة الحياة)) لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. هذه المبادرة الإعلامية تكرس في واقعها تعزيز قيم حقوق الإنسان والتي تسهم في بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، ولعل شعار المبادرة (انسجام عالمي) لهو خير شاهد على ما نقول. هذه المبادرة تسعى إلى تسليط الضوء على حياة المقيمين وما يتمتعون به من حقوق، ما يشكل خطوة رائدة نحو تعزيز الإيجابية والانفتاح على الثقافات المختلفة بإيجاد بيئة حاضنة تسهم في تمكين المقيمين من المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز شعور الانتماء لديهم، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي في استقرار المجتمع وتنوعه.
تتجلى حقوق الإنسان في وجوب التأكيد على أن لكل مقيم الحق في حياة كريمة تتميز بالاحترام والتقدير، وتشمل هذه الحقوق الحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في التعبير والتجربة الثقافية. ومن خلال الممارسات العملية التي تشمل تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية والمعارض المتنوعة، وتوفير الفرصة أمام المقيمين لتبادل ثقافاتهم وتجاربهم، ما يسهم في تعزيز الوعي المتبادل بين الجنسيات المختلفة. علاوة على ذلك، تمثل احترام حقوق الإنسان دعامة رئيسة لتحقيق التوازن الاجتماعي. فكلما زادت مساحات التفاعل بين المواطنين والمقيمين، كلما تعززت روح التضامن والتعاون. وتمثل الفعاليات الحديثة التي تستهدف ثقافات متعددة من خلال عروض فنية وغنائية وحرف يدوية تجسيدًا لهذا التعاون، والتي تهدف إلى إبراز جوانب التنوع الثقافي ومساهماته في بناء مجتمع أكثر تلاحمًا. إن تعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد واجب أخلاقي، بل يُعد ضرورة اقتصادية أيضًا. فالمقيمون، بمساهماتهم الفعّالة في مختلف القطاعات، يسهمون بصورة مباشرة في تعزيز الاقتصاد الوطني. وعندما تتاح لهم الفرص للتعبير عن ثقافاتهم والمشاركة في الحياة الاجتماعية، ينعكس ذلك إيجابًا على جودة الحياة في المملكة، ويصبح ترسيخ الحقوق جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030. في الختام، إن التعزيز الحقيقي لحقوق المقيمين يتطلب جهدًا جماعيًا ووعيًا مجتمعيًا، إضافة إلى استدامة الفعاليات التي تُعتبر جسورًا للتواصل والانفتاح.

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