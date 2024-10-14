الأمطار تنعش أجواء رجال ألمع

(MENAFN
- Al Watan)
هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع وقريتيها الحبيل والبتيلة، وسالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب، واكتست الأرض والجبال بحلة خضراء.
وقد دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وستشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وستكون خفيفة على محافظة تربة، بينما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة، وتشمل وادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والخرج.وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وستكون خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية.
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