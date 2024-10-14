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الأمطار تنعش أجواء رجال ألمع

10/14/2024 11:19:04 PM

(MENAFN- Al Watan) هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع وقريتيها الحبيل والبتيلة، وسالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب، واكتست الأرض والجبال بحلة خضراء.
وقد دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وستشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وستكون خفيفة على محافظة تربة، بينما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة، وتشمل وادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والخرج.وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وستكون خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية.

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