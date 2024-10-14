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فرع جامعة الملك خالد بالمجاردة يوقع مذكرة تفاهم لبناء برامج تدريبية في مجال الزراعة

10/14/2024 11:19:04 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت جامعة الملك خالد‬⁩ ممثلة في الكلية التطبيقية بالمجاردة يمثلها الدكتورة مها الشهري الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بالمجاردة مذكرة تفاهم مع مزرعة غصن الريفية بالمحافظة يمثلها عمر محمد الشهري مالك مزرعة غصن.
يأتي ذلك ضمن جهود الكلية لبناء برامج تعليمية وتدريبية في مجال الزراعة بما يحقق استراتيجية الجامعة . وإيمانا بالدور الرائد للكلية التطبيقية بمحافظة المجاردة باعتبارها مؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم والتدريب التطبيقي وحرصا منها على تعزيز الشركات مع القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الزراعة الذكية والزراعة المستدامة وما تتمتع به الكلية من برامج دراسية متخصصة في مجال الزراعة الذكية على مستوى الدبلوم والبكالوريوس ، ونظرا لما تتميز به مزرعة غصن الريفية من خبرة عملية في زراعة الأشجار الإستوائية والمحاصيل الزراعية الموسمية وتطبيق أحدث التقنيات في الزراعة .
ويأتي هذا الاتفاق لتعزيز التعاون بينهما لتحقيق الصالح العام من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير القدرات البشرية وتفعيل دور البحث العلمي والتطبيقات العملية في مجالات الزراعة الذكية بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظة ويعزز من مكان الطرفين في هذا المجال الحيوي، وتعزيز التعاون في المجال الأكاديمي والمجالات البحثية والمجالات التدريبية والمجالات التطبيقية والمجالات التطويرية.
ويشمل نطاق التعاون بين الطرفين تطوير المناهج الدراسية والبحث والتطوير والتدريب الميداني ، الورش والندوات، والمبادرات المجتمعية.

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