الأهلي يتلقى دفعة معنوية

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى الأهلي دفعة معنوية قبل مواجهة الخليج الجمعة المقبل، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ شارك البرازيلي ألكسندر جوميز في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيرا.
وقد أشارت مصادر، في وقت سابق، إلى أن اللاعب يعاني ألما مزمنا في الفخذ يمنعه من التعرض للجهد العالي أو خوض مباريات
كاملة.
ولم يشارك جوميز سوى في 60 دقيقة موزعة على 3 مباريات ما بين الدوري
ودوري أبطال آسيا للنخبة.
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