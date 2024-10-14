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الأهلي يتلقى دفعة معنوية

10/14/2024 11:19:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الأهلي دفعة معنوية قبل مواجهة الخليج الجمعة المقبل، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ شارك البرازيلي ألكسندر جوميز في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيرا.
وقد أشارت مصادر، في وقت سابق، إلى أن اللاعب يعاني ألما مزمنا في الفخذ يمنعه من التعرض للجهد العالي أو خوض مباريات كاملة.
ولم يشارك جوميز سوى في 60 دقيقة موزعة على 3 مباريات ما بين الدوري ودوري أبطال آسيا للنخبة.

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