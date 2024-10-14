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الأخضر لتجاوز المنعطف الأحمر

10/14/2024 11:19:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى استعادة توازنه في المجموعة الثالثة للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يخوض، اليوم، مواجهة صعبة للغاية ومصيرية تحدد مسار الصقور في التصفيات، حينما يستقبل ضيفًا صعبًا ومنافسًا لا يستهان به، هو منتخب البحرين على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة (C)، وتعد المواجهة منعطفًا مفصليًا للمنتخبين. وفي ذات المجموعة تقام، اليوم، مواجهتان أخريان، إذ يستقبل منتخب اليابان نظيره أستراليا، ويلتقى منتخبا الصين وإندونيسيا، فيما تشهد الجولة 6 مواجهات أخرى لحساب المجموعتين الأولى والثانية، من بينها مواجهات

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