الأخضر لتجاوز المنعطف الأحمر

(MENAFN
- Al Watan)
يتطلع المنتخب السعودي إلى استعادة توازنه في المجموعة الثالثة للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يخوض، اليوم، مواجهة صعبة للغاية ومصيرية تحدد مسار الصقور في التصفيات، حينما يستقبل ضيفًا صعبًا ومنافسًا لا يستهان به، هو منتخب
البحرين على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة (C)، وتعد المواجهة منعطفًا مفصليًا للمنتخبين. وفي ذات المجموعة تقام، اليوم، مواجهتان أخريان، إذ يستقبل منتخب اليابان نظيره أستراليا، ويلتقى منتخبا الصين وإندونيسيا، فيما تشهد الجولة 6 مواجهات أخرى لحساب المجموعتين الأولى والثانية، من بينها مواجهات
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