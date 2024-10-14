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5 مشاريع ودراسات لمصادر المياه وتطوير آبار الحدود

10/14/2024 11:19:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 مشاريع ودراسات لمصادر المياه، ولا تزال تحت التنفيذ، وتتضمن: حفر آبار جديدة وتطوير الآبار القائمة من أجل مراقبة مستوى المياه على طول الحدود السعودية والإشراف عليها، ودراسة وحصر وتقييم الوضع الراهن لجميع مصادر مياه الشرب الجوفية والسطحية في المملكة، وحفر وتجهيز بئرين، وردم البئرين القديمتين في محافظة رماح بمنطقة الرياض، وحفر بئر أنبوبية بمحطة التحلية الخيرية (العمود) في محافظة ضبا بمنطقة تبوك، وزيادة تغطية الشبكة الهيدرولوجية في المملكة.
الأثر المتوقع
وأكدت الوزارة أن الأثر المترتب لتلك المشاريع يتضمن مراقبة مستويات المياه في الطبقات الحاملة للمياه المشتركة بين المملكة والدول المجاورة، وحصر وتقييم مصادر المياه الجوفية والسطحية، والمحافظة على هذه المصادر واستدامتها، وتدعيم مصادر مياه الشرب، وتوسيع تغطية الشبكة الهيدرولوجية بالمملكة للمحطات المطرية والمناخية.
تنظيم مصادر المياه
وأطلقت الوزارة مشروع تركيب عدادات على الآبار، حيث تم تدشين منصة استقبال قراءات عدادات الآبار تحت مسمى ((منصة حافظ))، والانتهاء من حصر آبار الشركات الزراعية المستهدفة بنقل بيانات العدادات، والانتهاء من حصر 2500 بئر من آبار المزارع الخاصة المستهدفة بتركيب العدادات، وتركيب 300 جهاز تتبع على حفارات الآبار، إلى جانب مشروع أتمتة رخص مصادر المياه، وإنجاز التحول الرقمي وأتمتة كل ما يتعلق برخص مصادر المياه واستخداماتها ومقابلها المالي عبر بوابة الوزارة إلكترونية ((نما))، وإطلاق مشروع إدارة وحوكمة نظام المياه. كما تم تقييم الوضع الراهن لتطبيق النظام ومراجعة الأدوات الداعمة النظام، من لوائح وقرارات وأنظمة ذات علاقة، وتطوير نموذج حوكمة لتطبيق النظام، ومتابعة ودعم عمليات التنفيذ.
196 مخالفة
ورصدت الوزارة 196 مخالفة لمصادر المياه واستخداماتها، وأصدرت 3407 رخص لمصادر المياه الجوفية (الآبار)، فضلا عن 1291 رخصة في الدرع العربي بإجمالي 4698 رخصة.
كما تم إصدار 98 رخصة ضمن مشروع مزاولة نشاط مهنة حفر الآبار المنجز، و95 رخصة ضمن مشروع استخدام مصادر المياه للأشياب ومصانع المياه المعبأة.
وحول حقول آبار مياه الإمداد الحضري بمختلف مناطق المملكة لعام 2023، بلغ إجمالي عدد الحقول 116 حقلا، وعدد الآبار 2610 آبار بطاقة تشغيلية بلغت 1691.731.000 م3/سنة.
الحقول والآبار والطاقة التشغيلية حسب المناطق
الرياض
الحقول 26
الآبار 504
473.547.000 م3/سنة
مكة المكرمة
الحقول 9
الآبار 143
11.500.000 م3/سنة
المدينة المنورة
الحقول 26
الآبار 787
66.000.000 م3/سنة
القصيم
الحقول 13
الآبار 299
332.692.000 م3/سنة
الشرقية
الحقول 4
الآبار 194
309.783.000 م3/سنة
عسير
الحقول 3
الآبار 32
6.862.000 م3/سنة
تبوك
الحقول 4
الآبار 78
95.046.000 م3/سنة
حائل
الحقول 5
الآبار 136
160.058.000 م3/سنة
الحدود الشمالية
الحقول 2
الآبار 26
29.281.000 م3/سنة
جازان
الحقول 4
الآبار 116
28.244.000 م3/سنة
نجران
الحقول 6
الآبار 106
88.124.000 م3/سنة
الباحة
الحقول 3
الآبار 62
20.214.000 م3/سنة

MENAFN14102024000089011017ID1108778417

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