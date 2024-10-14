سيتي يتوقع ارتفاع النفط إلى 120 دولارًا إذا تعطلت الإمدادات

MENAFN - Al-Borsa News) قال محللو بنك“سيتي جروب” إن أسعار النفط الخام قد ترتفع إلى ثلاثة أرقام إذا تعطلت الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من ضعف أساسيات السوق.

وأوضح تقرير الإثنين، أن التوقعات الأساسية للبنك الاستثماري الأمريكي تتمثل في أن يبلغ متوسط ​​خام برنت القياسي 74 دولارًا للبرميل في الربع الرابع، و65 دولارًا للبرميل في الربع الأول من عام 2025.

موضوعاتالبنك الدولي: إصلاح هو مفتاح تحقيق نمو أسرع في أفريقيا “الأعمال الإفريقي” يوقع برتوكول مع“التجارة الحرة القارية الأفريقية” ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق وداكس يحقق مستوى قياسياً

لكن المحللين زادوا تقديراتهم المتفائلة خلال الربع الرابع والربع الأول من العام المقبل إلى 120 دولارًا من 80 دولارًا للبرميل، وحددوا احتمالية حدوث مثل هذه النتيجة بنسبة 20%، ارتفاعًا من 10% سابقًا.

وتشمل المخاطر ضربة إسرائيلية على البنية التحتية النفطية الإيرانية أو التأثير على تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، كما قد تأتي خسائر العرض من أي استهداف لأصول الطاقة الإقليمية.

وأشار المحللون إلى أن مخاطر تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران تفوق نظيرتها خلال ما حدث عام 2022، حين بلغت الخسائر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا نحو مليون برميل يوميًا، وهو ما كان دون توقعات وصلت إلى 3 ملايين برميل يوميًا.

وفي سيناريو هبوطي، يتوقع“سيتي” أن يبلغ سعر خام برنت 60 دولارًا للبرميل في الربع الرابع و55 دولارًا في الربع الأول من عام 2025، حال بدء“أوبك+” زيادة الإنتاج في ديسمبر، مع انخفاض مخاطر العرض.