سيتي يتوقع ارتفاع النفط إلى 120 دولارًا إذا تعطلت الإمدادات

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محللو بنك“سيتي جروب” إن أسعار النفط الخام قد ترتفع إلى ثلاثة أرقام إذا تعطلت الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من ضعف أساسيات السوق.
وأوضح تقرير الإثنين، أن التوقعات الأساسية للبنك الاستثماري الأمريكي تتمثل في أن يبلغ متوسط خام برنت القياسي 74 دولارًا للبرميل في الربع الرابع، و65 دولارًا للبرميل في الربع الأول من عام 2025.
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لكن المحللين زادوا تقديراتهم المتفائلة خلال الربع الرابع والربع الأول من العام المقبل إلى 120 دولارًا من 80 دولارًا للبرميل، وحددوا احتمالية حدوث مثل هذه النتيجة بنسبة 20%، ارتفاعًا من 10% سابقًا.
وتشمل المخاطر ضربة إسرائيلية على البنية التحتية النفطية الإيرانية أو التأثير على تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، كما قد تأتي خسائر العرض من أي استهداف لأصول الطاقة الإقليمية.
وأشار المحللون إلى أن مخاطر تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران تفوق نظيرتها خلال ما حدث عام 2022، حين بلغت الخسائر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا نحو مليون برميل يوميًا، وهو ما كان دون توقعات وصلت إلى 3 ملايين برميل يوميًا.
وفي سيناريو هبوطي، يتوقع“سيتي” أن يبلغ سعر خام برنت 60 دولارًا للبرميل في الربع الرابع و55 دولارًا في الربع الأول من عام 2025، حال بدء“أوبك+” زيادة الإنتاج في ديسمبر، مع انخفاض مخاطر العرض.
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