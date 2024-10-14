البنك الدولي: إصلاح التعليم هو مفتاح تحقيق نمو أسرع في أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا لا تزال عالقة وسط مسيرة اقتصادية بطيئة مع وجود عدد كبير من الشباب المعرضين لخطر التخلف عن الركب، على الرغم من علامات التعافي الاقتصادي الهش.

وقال أحدث إصدار من تقرير (نبض أفريقيا)، وهو التحديث الاقتصادي الإقليمي للبنك الدولي الذي يصدر مرتين سنويًا، أن هناك عاملين حاسمين لتحفيز النمو الشامل في دول المنطقة ، وهما استقرار الاقتصادات وتحويل لتزويد القوى العاملة المتنامية في المنطقة بمهارات أساسية أقوى وخبرة ذات صلة بالسوق.

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وأضاف التقرير، الذي يتناول موضوع (تحويل التعليم من أجل النمو الشامل) ، أنه من المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في المنطقة بنسبة ثلاثة بالمئة في عام 2024 من أدنى مستوى له عند 2.4 بالمئة في عام 2023، مدفوعًا في المقام الأول بالنمو في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أيضا أن يتراجع التضخم من 7.1 بالمئة في عام 2023 إلى 4.8 بالمئة في عام 2024، بمساعدة سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة، وعملات أكثر استقرارًا، وانقطاعات أقل في سلسلة التوريد.

وأوضح أن هذا التعافي لا يكفي لانتشال الملايين من براثن الفقر، حيث لا يزال النمو للفرد بطيئًا بمعدل يصل إلى 0.5 بالمئة فقط في عام 2024، مقارنة بمتوسط 2.4 بالمئة بين عامي 2000 و2014.

وأضاف أن سكان أفريقيا في سن العمل يتزايدون بشكل أسرع من أي منطقة أخرى، مدفوعين بالتقدم المحرز في ارتفاع معدل بقاء الأطفال على قيد الحياة على مدى العقدين الماضيين، ومع ذلك، تنفق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقل على التعليم للفرد الواحد من أي منطقة أخرى.

وأكد التقرير أنه للوصول إلى معدلات التعليم الشامل بحلول عام 2030، يقدر مؤلفو (نبض أفريقيا) أن أنظمة التعليم ستحتاج إلى استيعاب حوالي 170 مليون طفل ومراهق إضافي، ما يتطلب ما يقدر بنحو تسعة ملايين فصل دراسي جديد و 11 مليون معلم جديد، وهو ما يعتبر تحدٍ هائل، إلا أن المنطقة قطعت بالفعل خطوات كبيرة في ذلك الاتجاه ، حيث أن هناك 270 مليون طفل مسجلين في المدارس الابتدائية والثانوية اليوم، وتحسنت معدلات إكمال المدرسة الابتدائية بشكل كبير منذ عام 2000.