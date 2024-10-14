عشرات الشكاوى بعد إلغاء تأشيرة بريطانيا الإلكترونية للأردنيين

MENAFN - Khaberni) خبرني - تقدم مواطنون بعشرات الشكاوى إلى وزارة السياحة والآثار بسبب إلغاء تأشيراتهم الإلكترونية إلى بريطانيا من قبل حكومة المملكة المتحدة، بحسب عضو لجنة الشكاوى في وزارة السياحة والآثار المنتدب من قبل جمعية وكلاء السياحة والسفر عطاالله أبوعساف.

وقال أبو عساف إن "قرار إلغاء التأشيرات كبّد العديد من المواطنين خسائر مالية كبيرة ناتجة عن القرار الحكومي البريطاني الذي منع سفر أي مواطن أردني حصل على تأشيرة إلكترونية وإلغاء تأشيرته بعد اليوم الثامن من الشهر الحالي رغم حجوزات السفر التي أكدها المواطنون داخل المملكة المتحدة"، بحسب الغد.

ويشار إلى أن الحكومة البريطانية أوقفت العمل اعتبارًا من 10 أيلول (سبتمبر) الماضي بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA للأردنيين فيما بقي السفر متاحا إليها من قبل الأردنيين الذين حصلوا على التأشيرة قبل هذا التاريخ.

لكن المفاجأة كانت حين قررت بريطانيا في الثامن من الشهر الحالي، إلغاء حق الأردنيين في السفر إليها حتى لو كانوا حاصلين على التأشيرة الإلكترونية قبل تاريخ 10 أيلول (سبتمبر) الماضي.

وألغت الحكومة البريطانية في 10 أيلول (سبتمبر) العمل بالتأشيرة الإلكترونية التي بدأ المواطنون الأردنيون التمتع بها قبل عدة شهور، وأصبح يتوجب على أي أردني يرغب بزيارة بريطانيا التقدم بطلب تأشيرة من خلال السفارة وبالطريقة التقليدية التي تستغرق وقتاً أطول وتكلفة أكبر، فيما أبقت الحكومة البريطانية على ميزة التصاريح الإلكترونية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مؤخرا أن السفارة البريطانية في عمّان قد أبلغتها رسميًا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل اعتبارًا من 10 أيلول (سبتمبر) 2024، بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA، الذي كانت السلطات البريطانية قد أعلنت عنه في مطلع شباط (فبراير) الماضي، لتسهيل منح التأشيرات إلكترونيًا للمواطنين الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.

وفي هذا الصدد، أكد أبو عساف أن تنفيذ القرار كان مفاجئا للمواطنين الذين حصلوا على تأشيرات إلكترونية من بريطانيا قبل تاريخ 10 أيلول (سبتمبر) 2024، وعلى إثر ذلك قاموا بحجز تذاكر طيران وإقامة في الفنادق وغيرها من الترتيبات التي جهزوها لغايات السفر، لكنهم خسروا تكاليف كل ذلك.

وبين أبو عساف أن عائلة واحدة دفعت تكاليف التذاكر والحجز الفندقي والمواصلات بقيمة وصلت إلى 10 آلاف دينار، وذلك بعد أن تم إلغاء التأشيرة الإلكترونية التي حصلوا عليها قبل تاريخ 10 أيلول( سبتمبر) 2024 وكانوا يظنون أن قرار إلغاء التأشيرات الإلكترونية يشمل من قاموا بالحصول عليها بعد هذا التاريخ.



وأضاف أبو عساف أن لجنة الشكاوى في وزارة السياحة والآثار خاطبت الجهات المعنية، مثل شركات الطيران وهيئة الطيران المدني، بضرورة إرجاع المبالغ التي دفعها المواطنون، لأن القرار الذي اتخذ هو من الحكومة البريطانية وليس هنالك أي ذنب يتحمله المواطن الأردني ويجب تعويضه وإعادة المبالغ التي دفعها لغايات السفر.

وأشار إلى أن القرار البريطاني كان متسرعا ويجب السماح لمن قاموا بحجز التذاكر والإقامة وغيرها من الترتيبات بالسفر، ووقف إعطاء التأشيرات الإلكترونية أو إعادة المبالغ التي دفعت للمواطنين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، مؤخرا، إن السلطات البريطانية قد عزت في رسالة من وزير الداخلية البريطاني موجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، قرارها إلى استمرار التجاوزات، وما أسمته في الرسالة "سوء استخدام" هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة.

وأوضح القضاة أن الوزارة قامت بإجراء حوارٍ مع السلطات البريطانية، من خلال سفارة المملكة في لندن، لوضع حلول تعالج مخالفة بعض المواطنين المسافرين لقوانين الإقامة والهجرة البريطانية، إلا أن استمرار المخالفين في إساءة استخدام هذه التسهيلات، دفع السلطات البريطانية المختصة إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات الإلكتروني، والعودة إلى العمل بنظام التأشيرة الاعتيادي السابق، كما كان معمولًا به ما قبل مطلع شباط الماضي.



وأكد أن القرار البريطاني قابل للتعديل بالمستقبل، وأن الحوار مستمر مع الجانب البريطاني لإعادة اعتماد نظام التأشيرات الإلكترونية السابق ETA ضمن شروط تلبي المتطلبات، مبيناً أن الغاية من هذا النظام هو تسهيل زيارة الأردنيين إلى الأراضي البريطانية.

وأضاف القضاة أن الوزارة كانت قد شكلت منذ فترة طويلة فريق عمل من أجل تحسين تصنيف جواز السفر الأردني عالمياً، حيث تكللت جهودها نجاحاً برفع تصنيف جواز السفر الأردني عشر درجات وفق تصنيف Henley and Partner منذ عام 2017

حتى عام 2024 بما أسهم في تنقل الأردنيين بين دول العالم بسهولة ويسر، وستواصل الوزارة جهودها لتحقيق مزيد من التقدم ضمن التصنيفات العالمية لجواز السفر الأردني.

وبدأ العمل بهذا النظام في أواخر شهر شباط (فبراير) الماضي، أي قبل ستة أشهر تقريباً، حيث بات بمقدور المواطنين الخليجيين والأردنيين الحصول على تصريح السفر إلكترونياً المسمى (ETA) وخلال ساعات قليلة، وهو التصريح الذي استفاد منه آلاف الأردنيين الذين زاروا بريطانيا خلال هذه الفترة.