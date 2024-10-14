طفلة تفقد إحدى عينيها بسبب سيجارة إلكترونية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- فقدت فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات عينها، في إيرلندا، بعد انفجار بطارية سيجارة إلكترونية.
وقالت والدتها سيارا غرينغر إن الطفلة روبي غرينغر كانت تمشي في حقل بالقرب من منزلها في فورتشنستاون، تالاغت، أيرلندا، في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما انفجر شيء من حريق مشتعل في مكان قريب وأصاب عينها اليمنى.
وأشارت غرينغر لصحيفة آيريش إندبندنت إلى أن ابنتها عادت إلى المنزل ركضاً وهي تصرخ، وكان الدم ينزف من وجهها.
وأوضحت غرينغر أن عينها اليمنى كانت منتفخة بالفعل، وعرفت أن هناك شيئاً فظيعاً حدث لابنتها، فهرولت بها إلى المستشفى، وخضعت روبي بالفعل لعملية جراحية طارئة، لكن نسبة نجاحها كانت 50 %، وفقدت عينها.
وقام أحد أفراد الأسرة بفحص موقع الحريق بعد إصابة روبي، وورد أنه وجد بقايا العديد من السجائر الإلكترونية المحترقة.
وكتبت غرينغر على صفحة لجمع التبرعات أنشأتها لتغطية تكاليف علاج ابنتها: "كان الأمر مدمراً للغاية بالنسبة لروبي لأنها خجولة جداً، بسبب تنمر الأطفال في سنها عليها".
وكشفت غرينغر الصعوبات التي ستواجهها ابنتها جراء فقدانها إحدى عينيها، إذ يتعين عليها تركيب عين اصطناعية، وهو أمر صعب على طفلة عمرها 7 سنوات أن تعتاد عليها.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي نقل روبي لمدرسة أخرى مختصة بالإعاقات البصرية، كما أنها ستحرم من اللعب.
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