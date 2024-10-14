طفلة تفقد إحدى عينيها بسبب سيجارة إلكترونية

MENAFN - Khaberni) خبرني- فقدت فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات عينها، في إيرلندا، بعد انفجار بطارية سيجارة إلكترونية.

وقالت والدتها سيارا غرينغر إن الطفلة روبي غرينغر كانت تمشي في حقل بالقرب من منزلها في فورتشنستاون، تالاغت، أيرلندا، في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما انفجر شيء من حريق مشتعل في مكان قريب وأصاب عينها اليمنى.



وأشارت غرينغر لصحيفة آيريش إندبندنت إلى أن ابنتها عادت إلى المنزل ركضاً وهي تصرخ، وكان الدم ينزف من وجهها.

وأوضحت غرينغر أن عينها اليمنى كانت منتفخة بالفعل، وعرفت أن هناك شيئاً فظيعاً حدث لابنتها، فهرولت بها إلى المستشفى، وخضعت روبي بالفعل لعملية جراحية طارئة، لكن نسبة نجاحها كانت 50 %، وفقدت عينها.

وقام أحد أفراد الأسرة بفحص موقع الحريق بعد إصابة روبي، وورد أنه وجد بقايا العديد من السجائر الإلكترونية المحترقة.

وكتبت غرينغر على صفحة لجمع التبرعات أنشأتها لتغطية تكاليف علاج ابنتها: "كان الأمر مدمراً للغاية بالنسبة لروبي لأنها خجولة جداً، بسبب تنمر الأطفال في سنها عليها".

وكشفت غرينغر الصعوبات التي ستواجهها ابنتها جراء فقدانها إحدى عينيها، إذ يتعين عليها تركيب عين اصطناعية، وهو أمر صعب على طفلة عمرها 7 سنوات أن تعتاد عليها.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي نقل روبي لمدرسة أخرى مختصة بالإعاقات البصرية، كما أنها ستحرم من اللعب.