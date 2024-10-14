نادي عبدالرحمن كانو لرعاية الوالدين يحتفل باليوم العالمي للمسنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬طلال‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬يأتي‭ ‬وفاء‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬وإشعارهم‭ ‬بمدى‭ ‬اهتمام‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬بهم‭ ‬وبظروف‭ ‬معيشتهم،‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬أوضاعهم‭ ‬النفسية‭ ‬ومعنوياتهم‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬في‭ ‬عيش‭ ‬حياة‭ ‬أفضل،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬رد‭ ‬الجميل‭ ‬لهم‭ ‬نظير‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬وبذل‭ ‬وتضحية‭.‬

وامتدح‭ ‬كانو‭ ‬الرعاية‭ ‬والخدمة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬نادي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬بسمعة‭ ‬طيبة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭.‬

فيما‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬ومنتسبو‭ ‬النادي‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬لمجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬لبرامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬النادي‭ ‬وعلى‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬تقدّمها‭ ‬المجموعة‭ ‬مشاركة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتخلل‭ ‬الحفل‭ ‬قصائد‭ ‬شعرية‭ ‬وعروض‭ ‬تراثية‭ ‬وتكريم‭ ‬المتميزين‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬النادي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية‭. ‬