نادي عبدالرحمن كانو لرعاية الوالدين يحتفل باليوم العالمي للمسنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برعاية مجموعة يوسف بن أحمد كانو، أقام نادي عبدالرحمن كانو لرعاية الوالدين حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين؛ لتكريم المتميزين من منتسبي النادي، بحضور علي عبدالحسين العصفور، محافظ المحافظة الشمالية وطلال فوزي كانو، رئيس مجلس إدارة شركة كانو للعقارات وعدد كبير من المدعوين، وذلك في قاعة فاطمة الشكر بمدينة حمد، في إطار سياسة المجموعة للوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية ودعم المجتمع البحريني.
وأكد طلال كانو أن هذا الحفل يأتي وفاء من المجموعة بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على جذب الانتباه إلى هذه الفئة من كبار السن وإشعارهم بمدى اهتمام كافة المؤسسات في الدولة بهم وبظروف معيشتهم، ما ينعكس إيجابيا على أوضاعهم النفسية ومعنوياتهم ومساعدتهم في عيش حياة أفضل، موضحاً أنه يجب رد الجميل لهم نظير ما قدموه من عطاء وبذل وتضحية.
وامتدح كانو الرعاية والخدمة المتميزة التي يقدمها نادي عبدالرحمن كانو لرعاية الوالدين، حيث يتمتع بسمعة طيبة على مستوى المملكة.
فيما أعرب رئيس ومنتسبو النادي عن شكرهم لمجموعة يوسف بن أحمد كانو على دعمهم لبرامج وأنشطة النادي وعلى الأعمال الخيرية الكثيرة التي تقدّمها المجموعة مشاركة منها في الشراكة المجتمعية في المملكة، وتخلل الحفل قصائد شعرية وعروض تراثية وتكريم المتميزين من منتسبي النادي، كما تم توزيع الهدايا التذكارية.
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