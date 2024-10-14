البنك الأهلي المتحد يحرز جائزة التميز في جودة التحويلات الدولية من سيتي لعام 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أحرز البنك الأهلي المتحد جائزة التميز في جودة التحويلات الدولية من سيتي، وذلك نظير أدائه المتميز في تنفيذ المدفوعات التجارية والمالية بالدولار الأمريكي. وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يحرز فيها البنك الأهلي المتحد هذه الجائزة المرموقة.
وتؤكد هذه الجائزة النجاح المستمر للبنك في تحقيق معدلات متميزة في معالجة المعاملات المباشرة، بما يدل على التزامه بالتميز في عملياته التشغيلية، وحرصه على توفير أحدث الإمكانات التقنية. وتم تسليم الجائزة إلى السيد سميح أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لشؤون التكنولوجيا والعمليات، من قبل محمد احمد الحمادي، رئيس المؤسسات المالية في الشرق الاوسط وباكستان في سيتي.
وبهذه المناسبة، علق سميح أبو طالب بالقول: «نحن مسرورون للغاية بحصولنا من جديد على هذه الجائزة من سيتي. يعكس هذا الإنجاز تركيز البنك الأهلي المتحد على تقديم خدمات موثوقة وفعالة لعملائنا، وذلك عبر استغلال آخر الإمكانات التقنية وتوفير فريق عمل يتميز بمهارات عالية».
وأضاف محمد أحمد الحمادي، رئيس مبيعات المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وباكستان: «نحن فخورون بتقديم هذه الجائزة إلى البنك الأهلي المتحد لأدائه الواضح في تنفيذ وتسليم المدفوعات التجارية والمالية».
جدير بالذكر أن هذه الجائزة تمثل إضافة جديدة إلى قائمة جوائز البنك الأهلي المتحد، بما في ذلك جائزة الجودة الرفيعة من بنك جي پي مورغان.
MENAFN14102024000055011008ID1108778243
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.