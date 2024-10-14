البنك الأهلي المتحد يحرز جائزة التميز في جودة التحويلات الدولية من سيتي لعام 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬النجاح‭ ‬المستمر‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬معدلات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المعاملات‭ ‬المباشرة،‭ ‬بما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬بالتميز‭ ‬في‭ ‬عملياته‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أحدث‭ ‬الإمكانات‭ ‬التقنية‭. ‬وتم‭ ‬تسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬سميح‭ ‬أبو‭ ‬طالب،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬لشؤون‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والعمليات،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محمد‭ ‬احمد‭ ‬الحمادي،‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وباكستان‭ ‬في‭ ‬سيتي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬سميح‭ ‬أبو‭ ‬طالب‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬للغاية‭ ‬بحصولنا‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬سيتي‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬تركيز‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬موثوقة‭ ‬وفعالة‭ ‬لعملائنا،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬استغلال‭ ‬آخر‭ ‬الإمكانات‭ ‬التقنية‭ ‬وتوفير‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬يتميز‭ ‬بمهارات‭ ‬عالية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬الحمادي،‭ ‬رئيس‭ ‬مبيعات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وباكستان‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتقديم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬لأدائه‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬وتسليم‭ ‬المدفوعات‭ ‬التجارية‭ ‬والمالية‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تمثل‭ ‬إضافة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬جوائز‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جائزة‭ ‬الجودة‭ ‬الرفيعة‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬جي‭ ‬پي‭ ‬مورغان‭.‬