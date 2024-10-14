افتتاح جناح البحرين في معرض جيتكس بمشاركة 16 مؤسسة بحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتح صندوق العمل (تمكين) يوم أمس جناح مملكة البحرين في معرض «جيتكس جلوبال» لهذا العام وذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين: مجلس التنمية الاقتصاديّة وهيئة تنظيم الاتصالات، وبمشاركة 16 مؤسسة بحرينية ناشئة وصغيرة ومتوسطة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وتأتي رعاية «تمكين» لجناح مملكة البحرين في معرض «جيتكس جلوبال» استكمالاً للنجاحات السابقة التي حققتها المشاركة البحرينية في الأعوام الماضية، حيث يقدم المعرض فرصة مميزة لرواد الأعمال في مجال التقنية لعرض منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة أمام جمهور عالمي يزيد على 100 ألف مشارك وزائر، كما يشهد المعرض حضورا واسعا من المسؤولين التنفيذيين والجهات الحكومية والخبراء التقنيين، ورواد الأعمال والأكاديميين والمهتمين بمجال التقنية مما يسهم في فتح المجال للوصول إلى العملاء الجدد، وعقد الشراكات الإقليمية والدولية، واستهداف أسواق جديدة، بالإضافة إلى التفاعل مع أبرز الخبراء التقنيين وممثلي الشركات التقنية حول العالم.
تعليقاً ذلك، أكدت مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) التزام الصندوق بدعم المؤسسات البحرينية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وذلك نظراً للدور الفاعل الذي يؤديه هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني، وصرحت سعادتها قائلة: «ندعم مشاركة المؤسسات البحرينية في معرض جيتكس سنوياً بهدف فتح أبواب الفرص أمامها للوصول إلى قاعدة عملاء جديدة والتواصل مع شركاء ومستثمرين محتملين وتبادل الخبرات مع مختصين عالميين وهو ما يسهم في زيادة قدرة هذه المؤسسات على التوسع والنمو واستكشاف فرص نوعية لدخول أسواق جديدة وعقد صفقات تجارية تعزز من استدامتها وتطورها حيث ينعكس هذا إيجاباً على السوق المحلي من خلال خلق فرص وظيفية جديدة للكفاءات البحرينية وزيادة الإنتاجية ورفع المساهمة في الاقتصاد الوطني.»
ويأتي دعم تمكين للمؤسسات البحرينية للمشاركة في معرض جيتكس تماشياً مع أولوياتها الإستراتيجيّة لعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
وبهذه المناسبة أكّد المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات السيد فيليب مارنيك أهمية المشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2024 قائلًا: «تتميّز مملكة البحرين بمنظومة تنظيمية تشجّع المنافسة وتحث على الابتكار، حيث تدعم الشركات الراغبة في تطوير تطبيقات جديدة ونشرها. وعليه، فإن مشاركة الهيئة في هذا الحدث العالمي البارز يتيح لنا تسليط الضوء على دور الإطار التنظيمي في دفع عجلة الابتكار والإبداع، وتعزيز بيئة الأعمال الرقميّة في البحرين، فضلًا عن دعم رؤية المملكة الطموحة».
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