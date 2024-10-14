افتتاح جناح البحرين في معرض جيتكس بمشاركة 16 مؤسسة بحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬رعاية‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لجناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‮»‬‭ ‬استكمالاً‭ ‬للنجاحات‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬المعرض‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنية‭ ‬لعرض‭ ‬منتجاتهم‭ ‬وخدماتهم‭ ‬المبتكرة‭ ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬عالمي‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬مشارك‭ ‬وزائر،‭ ‬كما‭ ‬يشهد‭ ‬المعرض‭ ‬حضورا‭ ‬واسعا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخبراء‭ ‬التقنيين،‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بمجال‭ ‬التقنية‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬العملاء‭ ‬الجدد،‭ ‬وعقد‭ ‬الشراكات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬واستهداف‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬الخبراء‭ ‬التقنيين‭ ‬وممثلي‭ ‬الشركات‭ ‬التقنية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

تعليقاً‭ ‬ذلك،‭ ‬أكدت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬التزام‭ ‬الصندوق‭ ‬بدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وذلك‭ ‬نظراً‭ ‬للدور‭ ‬الفاعل‭ ‬الذي‭ ‬يؤديه‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وصرحت‭ ‬سعادتها‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬ندعم‭ ‬مشاركة‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬سنوياً‭ ‬بهدف‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬الفرص‭ ‬أمامها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬عملاء‭ ‬جديدة‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬ومستثمرين‭ ‬محتملين‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬مختصين‭ ‬عالميين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬قدرة‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬والنمو‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬لدخول‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬وعقد‭ ‬صفقات‭ ‬تجارية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬استدامتها‭ ‬وتطورها‭ ‬حيث‭ ‬ينعكس‭ ‬هذا‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬جديدة‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ورفع‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬‮»‬‭ ‬

ويأتي‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬للمؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬أولوياتها‭ ‬الإستراتيجيّة‭ ‬لعام 2024 المرتكزة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬رفع‭ ‬معدل‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعيّة‭ ‬للتوظيف،‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬للداخلين‭ ‬الجدد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسّع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطوّر‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكّد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬السيد‭ ‬فيليب‭ ‬مارنيك‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2024‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تتميّز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمنظومة‭ ‬تنظيمية‭ ‬تشجّع‭ ‬المنافسة‭ ‬وتحث‭ ‬على‭ ‬الابتكار،‭ ‬حيث‭ ‬تدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬تطبيقات‭ ‬جديدة‭ ‬ونشرها‭. ‬وعليه،‭ ‬فإن‭ ‬مشاركة‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬البارز‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الإطار‭ ‬التنظيمي‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع،‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬الرقميّة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬الطموحة‮»‬‭.‬