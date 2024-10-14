مؤسسات تدعو لحضور الفحص العملي للسواقة - اسماء

مؤسسات تدعو لحضور الفحص العملي للسواقة - اسماء
التاريخ
10/14/2024 7:19:41 PM
(MENAFN
- Khaberni)
خبرني
- تعلن وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الخدمات المشتركة للواء بني كنانة، بالتنسيق مع وزارة الإدارة، عن دعوة المواطنين التالية أسماؤهم للحضور إلى مبنى الوزارة في عرجان - خلف فندق الريجنسي، ومقر مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون بجانب الترخيص، لإجراء الفحص العملي للسواقة.
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