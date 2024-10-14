قوة الدفاع تعلن إجراء رماية بالذخيرة الحية في منطقة هير شتيه اليوم

قوة الدفاع تعلن إجراء رماية بالذخيرة الحية في منطقة هير شتيه اليوم
التاريخ
10/14/2024 7:14:55 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها ستجري رماية بالذخيرة الحية يقوم بها سلاح البحرية الملكي البحريني بالمنطقة البحرية الشمالية (هيـر شتيـه)، اعتبارا من يــوم الثلاثاء 15 أكتوبر حتى يـوم الأربعاء 16 أكتوبر، بارتفاع سلامة يبلغ واحدا وعشرين ألف قدم.
ولفتت القيادة العامة في إعلانها الصادر عن مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي انتباه كل من يهمهم الأمر من المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن منطقة الرماية المذكورة حفاظًا على سلامتهم.
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