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قوة الدفاع تعلن إجراء رماية بالذخيرة الحية في منطقة هير شتيه اليوم

10/14/2024 7:14:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أنها‭ ‬ستجري‭ ‬رماية‭ ‬بالذخيرة‭ ‬الحية‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بالمنطقة‭ ‬البحرية‭ ‬الشمالية‭ (‬هيـر‭ ‬شتيـه‭)‬،‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬يــوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬يـوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬16‭ ‬أكتوبر،‭ ‬بارتفاع‭ ‬سلامة‭ ‬يبلغ‭ ‬واحدا‭ ‬وعشرين‭ ‬ألف‭ ‬قدم‭.‬

ولفتت‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬إعلانها‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مديرية‭ ‬الإعلام‭ ‬والتوجيه‭ ‬المعنوي‭ ‬انتباه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يهمهم‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الرماية‭ ‬المذكورة‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭.‬

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