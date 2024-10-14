الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني:المهندس البحريني شريك في تحقيق التنمية المستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكّد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن المهندس البحريني شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في كافة قطاعات مملكة البحرين والمساهمة الفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بمناسبة يوم المهندس البحريني الذي يصادف 15 من أكتوبر من كل عام، حيث عبّر الرئيس التنفيذي عن بالغ فخره واعتزازه بمهندسي هيئة التخطيط والتطوير العمراني ودورهم البارز في الدفع بمسيرة التنمية الشاملة وخصوصاً في القطاع العقاري والعمراني، متمنيا لجميع المهندسين والمهندسات دوام التوفيق والنجاح.
وتابع أن الهيئة تحرص على تعزيز قدرات ومهارات المهندسين وإكسابهم مختلف الخبرات القيمة، مؤكداً ما توليه الهيئة من حرص للاستمرار في سياستها لتطوير مهارات كوادرها من المهندسين من خلال إلحاقهم بالدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات من أجل نقل المعارف والخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات والمستجدات العمرانية.
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