الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني:المهندس البحريني شريك في تحقيق التنمية المستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬عبّر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بمهندسي‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬ودورهم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بمسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والعمراني،‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬المهندسين‭ ‬والمهندسات‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬المهندسين‭ ‬وإكسابهم‭ ‬مختلف‭ ‬الخبرات‭ ‬القيمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬سياستها‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬كوادرها‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلحاقهم‭ ‬بالدورات‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والمحاضرات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نقل‭ ‬المعارف‭ ‬والخبرات،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الممارسات‭ ‬والمستجدات‭ ‬العمرانية‭.‬

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