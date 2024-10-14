النائب حنان فردان تنوه باسترجاع ((تمكين)) الدعم المقدم لعدد من الشركات المخالفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشادت النائب حنان فردان بالنقلة النوعية في أداء صندوق العمل «تمكين» في الرقابة على المؤسسات والشركات المستفيدة من أموال الدعم المقدمة عبر برامج دعم التوظيف ودعم الأجور، واتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية تجاه المؤسسات والشركات التي يثبت مخالفتها، منوهة بالدور الذي يلعبه مجلس إدارة صندوق العمل بقيادة سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في تنفيذ الخطط وتبني المبادرات الهادفة إلى خلق الفرص الواعدة لشباب هذا الوطن ودعم تطورهم الوظيفي في القطاع الخاص.
وقالت إن صندوق العمل «تمكين» مطالب باتخاذ الإجراءات الجزائية وضد كل مؤسسة أو شركة تتلاعب بعملية توظيف البحرينيين أو تنتقص من حقوقهم عبر تسريحهم بعد الاستفادة من الدعم المقدم من «تمكين» لتوظيفهم، وهو يسير في الاتجاه الصحيح في هذا المجال عبر مجموعة واسعة من الإجراءات والخطوات الرقابية التي تم استحداثها.
وشددت فردان على تطلع شريحة واسعة من المواطنين للاستفادة من برامج الدعم التي يطرحها تمكين عبر التوسع فيها لتستوعب أعدادا إضافية من الباحثين عن عمل والعاملين بأجور متدنية في القطاع الخاص، مؤكدة أن الثقة عالية بمجلس إدارة صندوق العمل بقيادة سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لتحقيق ذلك بإذن الله تعالى.
وقالت فردان إن المسؤولية الملقاة على عاتق صندوق العمل تمكين كبيرة وتتطلب مصارحة بين جميع الجهات ذات العلاقة كما تتطلب من تمكين الاستماع إلى مختلف أطراف العمل بما يشمل غرفة التجارة والصناعة والنقابات العمالية والمؤسسات المختصة بالتدريب وشؤون سوق العمل حيث ما يزال البحرينيون يواجهون صعوبة بالغة في الولوج لعدد واسع من المجالات والقطاعات التي تهيمن عليها العمالة الوافدة.
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