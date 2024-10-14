النائب حنان فردان تنوه باسترجاع ((تمكين)) الدعم المقدم لعدد من الشركات المخالفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬إن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬مطالب‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجزائية‭ ‬وضد‭ ‬كل‭ ‬مؤسسة‭ ‬أو‭ ‬شركة‭ ‬تتلاعب‭ ‬بعملية‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬أو‭ ‬تنتقص‭ ‬من‭ ‬حقوقهم‭ ‬عبر‭ ‬تسريحهم‭ ‬بعد‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لتوظيفهم،‭ ‬وهو‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬عبر‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬والخطوات‭ ‬الرقابية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استحداثها‭.‬

وشددت‭ ‬فردان‭ ‬على‭ ‬تطلع‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬تمكين‭ ‬عبر‭ ‬التوسع‭ ‬فيها‭ ‬لتستوعب‭ ‬أعدادا‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬والعاملين‭ ‬بأجور‭ ‬متدنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الثقة‭ ‬عالية‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭.‬

وقالت‭ ‬فردان‭ ‬إن‭ ‬المسؤولية‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬كبيرة‭ ‬وتتطلب‭ ‬مصارحة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬كما‭ ‬تتطلب‭ ‬من‭ ‬تمكين‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬أطراف‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬والنقابات‭ ‬العمالية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المختصة‭ ‬بالتدريب‭ ‬وشؤون‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬حيث‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬البحرينيون‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبة‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬الولوج‭ ‬لعدد‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭ ‬التي‭ ‬تهيمن‭ ‬عليها‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭.‬

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