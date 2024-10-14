هندسة ((الأهلية)) ترحب بطلبتها المستجدين وتحثهم على الإبداع والابتكار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج أهمية البحوث العلمية، مؤكدا ضرورة أن يحرص كل طالب جامعي على إيجاد بصمته الخاصة في هذا المجال، سواء عن طريق إنجاز دراسة أو ابتكار أو تنفيذ مشروع، موضحًا أنه وبوجود التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجودة التعليم يستطيع كل طالب تحقيق حلمه ونجاحه من خلال الاستفادة من الموارد والإمكانات والكفاءات الموجودة في رحاب الجامعة.
جاء ذلك أثناء افتتاحه فعاليات يوم التهيئة للطلبة المستجدين بكل الهندسة بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة، حيث قال مخاطبا مهندسي المستقبل: «نجاحكم من نجاحنا، ونحن نطمح ونسعى جاهدين لمساندتكم وتوفير الأفضل لكم دائمًا لضمان نجاحكم وتميزكم».
ورحب البروفيسور عبدالله الحواج بجميع طلبة الهندسة، داعيًا إياهم لاغتنام الفرص المتاحة لهم في الجامعة للإبداع في مجالهم الهندسي، وأضاف: «سياستنا في الجامعة هي سياسة الباب المفتوح، جميعكم مرحب بكم في أي وقت، ولا تترددوا في السؤال والاستفسار عن أي شيء».
ومن جهته، أوضح نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية البروفيسور مختار الهاشمي أن النجاح في الحياة لا يعتمد فقط على المعرفة، بل يتطلب التقاء المحاور الأساسية التي يقوم عليها مثلث النجاح وهي (المعرفة، والمهارات، والسلوك).
وبدوره، صرح عميد كلية الهندسة الدكتور أحمد جديدي أن جميع برامج الكلية، على المستويين بكالوريوس وماجستير، حاصلة على الاعتماد الأوروبي، واعتماد ASIIN ، واعتماد ENAEE . كما وقد استعرض د. جديدي الشهادات الاحترافية التي يستطيع الطلاب الحصول عليها مثل CISCO ، HCNA ، Microsoft Certified Expert ، AWS Certified – Cloud Practitioner .
وشجع د. جديدي الطلبة على الحصول على عضوية في جمعية المهندسين البحرينية، ومعهد IEEE للاستفادة من مميزاتهما، مثل المشاركة في إجراء البحوث والدراسات والمشاريع ذات الصلة بالمجال الهندسي.
وتضمنت فعاليات يوم التهيئة تعريف الطلبة بمسابقات «هواوي» لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( Huawei ICT 2024-2025)، التي تُقام سنويًّا لطلبة الجامعات من جميع أنحاء العالم تحت شعار «الاتصال والمجد والمستقبل» وشعار «المستقبل هو الذكاء الاصطناعي»، وتهدف هذه المسابقات إلى النهوض بالطلبة الموهوبين، وتضم المسارات الثلاثة (السحابية والحوسبة والشبكات).
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