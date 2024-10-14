هندسة ((الأهلية)) ترحب بطلبتها المستجدين وتحثهم على الإبداع والابتكار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬افتتاحه‭ ‬فعاليات‭ ‬يوم‭ ‬التهيئة‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬بكل‭ ‬الهندسة‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالجامعة،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬مخاطبا‭ ‬مهندسي‭ ‬المستقبل‭: ‬‮«‬نجاحكم‭ ‬من‭ ‬نجاحنا،‭ ‬ونحن‭ ‬نطمح‭ ‬ونسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لمساندتكم‭ ‬وتوفير‭ ‬الأفضل‭ ‬لكم‭ ‬دائمًا‭ ‬لضمان‭ ‬نجاحكم‭ ‬وتميزكم‮»‬‭.‬

ورحب‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬بجميع‭ ‬طلبة‭ ‬الهندسة،‭ ‬داعيًا‭ ‬إياهم‭ ‬لاغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬للإبداع‭ ‬في‭ ‬مجالهم‭ ‬الهندسي،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سياستنا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬هي‭ ‬سياسة‭ ‬الباب‭ ‬المفتوح،‭ ‬جميعكم‭ ‬مرحب‭ ‬بكم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬ولا‭ ‬تترددوا‭ ‬في‭ ‬السؤال‭ ‬والاستفسار‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬أوضح‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬البروفيسور‭ ‬مختار‭ ‬الهاشمي‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬لا‭ ‬يعتمد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬المعرفة،‭ ‬بل‭ ‬يتطلب‭ ‬التقاء‭ ‬المحاور‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬مثلث‭ ‬النجاح‭ ‬وهي‭ (‬المعرفة،‭ ‬والمهارات،‭ ‬والسلوك‭).‬

وبدوره،‭ ‬صرح‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬جديدي‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬برامج‭ ‬الكلية،‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬بكالوريوس‭ ‬وماجستير،‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬واعتماد‭ ‬ ASIIN ،‭ ‬واعتماد ENAEE ‭ . ‬كما‭ ‬وقد‭ ‬استعرض‭ ‬د‭. ‬جديدي‭ ‬الشهادات‭ ‬الاحترافية‭ ‬التي‭ ‬يستطيع‭ ‬الطلاب‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬مثل‭ ‬ CISCO ،‭ ‬ HCNA ،‭ ‬ Microsoft ‭ ‬ Certified ‭ ‬ Expert ،‭ ‬ AWS ‭ ‬ Certified ‭ ‬ – ‭ ‬ Cloud ‭ ‬ Practitioner ‭.

‬وشجع‭ ‬د‭. ‬جديدي‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومعهد‭ ‬ IEEE ‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬مميزاتهما،‭ ‬مثل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬والمشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالمجال‭ ‬الهندسي‭.‬

وتضمنت‭ ‬فعاليات‭ ‬يوم‭ ‬التهيئة‭ ‬تعريف‭ ‬الطلبة‭ ‬بمسابقات‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ (‬ Huawei ‭ ‬ ICT ‭ ‬2024-2025‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬سنويًّا‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الاتصال‭ ‬والمجد‭ ‬والمستقبل‮»‬‭ ‬وشعار‭ ‬‮«‬المستقبل‭ ‬هو‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬بالطلبة‭ ‬الموهوبين،‭ ‬وتضم‭ ‬المسارات‭ ‬الثلاثة‭ (‬السحابية‭ ‬والحوسبة‭ ‬والشبكات‭).‬

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