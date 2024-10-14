البحرين تشارك في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، برئاسة جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، في المؤتمر السابع والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد مساء أمس (الإثنين)، في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك لبحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية في دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية الشقيقتين.
وجاء انعقاد المؤتمر بدعوة كريمة من إبراهيم بوغالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، واستجابة لطلب مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق، وتأييد المجالس والبرلمانات الأعضاء بالاتحاد البرلماني العربي.
وشارك في المؤتمر عدد من رؤساء وأعضاء عدد من البرلمانات العربية، حيث أصدروا بيانًا ختاميًا أعربوا فيه عن إدانة العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، وعلى الجمهورية اللبنانية، مطالبين بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين وفتح جميع المعابر بشكل فوري من دون شرط أو قيد، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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