البحرين تشارك في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬انعقاد‭ ‬المؤتمر‭ ‬بدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬إبراهيم‭ ‬بوغالي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الشعبي‭ ‬الوطني‭ ‬للجمهورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬واستجابة‭ ‬لطلب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬الشقيق،‭ ‬وتأييد‭ ‬المجالس‭ ‬والبرلمانات‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرلمانات‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬أصدروا‭ ‬بيانًا‭ ‬ختاميًا‭ ‬أعربوا‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وعلى‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬مطالبين‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الأسرى‭ ‬والمعتقلين‭ ‬وفتح‭ ‬جميع‭ ‬المعابر‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شرط‭ ‬أو‭ ‬قيد،‭ ‬وضمان‭ ‬تأمين‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬والمعالجة‭ ‬العاجلة‭ ‬للأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتدهورة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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