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بريطانيا تفرض عقوبات على قادة في الجيش الإيراني على خلفية الهجوم على إسرائيل

10/14/2024 7:14:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تجاهلت‭ ‬التحذيرات‭ ‬المتكررة‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬تحركاتها‭ ‬الخطرة‮»‬‭ ‬وتحركات‭ ‬الجماعات‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭ ‬تؤجج‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تزويد‭ ‬روسيا‭ ‬بصواريخ‭ ‬بالستية‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تجميد‭ ‬أصولهم‭ ‬وفرض‭ ‬حظر‭ ‬سفر‭ ‬عليهم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للجيش‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬موسوي‭ ‬ورئيس‭ ‬استخبارات‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬محمد‭ ‬كاظمي‭ ‬وقائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬حميد‭ ‬واحدي‭. ‬وأطلقت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬حوالي‭ ‬مائتي‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬والذي‭ ‬نسب‭ ‬الى‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬ومعه‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭. ‬

وقال‭ ‬لامي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬إن‭ ‬العقوبات‭ ‬تشكل‭ ‬وسيلة‭ ‬لمحاسبة‭ ‬إيران‭ ‬وكشف‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الهجمات‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحلفاء‭ ‬والشركاء،‭ ‬سنواصل‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحدي‭ ‬التهديدات‭ ‬الإيرانية‭ ‬غير‭ ‬المقبولة‭ ‬والضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وتضم‭ ‬اللائحة‭ ‬البريطانية‭ ‬أيضا‭ ‬رئيس‭ ‬استخبارات‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬محمد‭ ‬كاظمي‭. ‬كذلك،‭ ‬تم‭ ‬تجميد‭ ‬أصول‭ ‬شركتين‭ ‬إحداهما‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬تكنولوجيتها‭ ‬في‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬وصواريخ‭ ‬كروز‭. ‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬قرر‭ ‬بدوره‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬المتهمة‭ ‬بتسليم‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬لروسيا‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعهم‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬إنهم‭ ‬قرروا‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬14‭ ‬كيانا‭ ‬وفردا‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بينهم‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬إير‮»‬،‭ ‬لقيامهم‭ ‬بتسليم‭ ‬أو‭ ‬تسهيل‭ ‬تسليم‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬إلى‭ ‬موسكو،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬الدول‭ ‬الـ27‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬

وكانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬اعتمدت‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬المسألة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬سبتمبر‭. ‬ورحبت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬باعتماد‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات،‭ ‬لكنها‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬‮«‬المزيد‮»‬‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬أوكرانيا‭. ‬ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء،‭ ‬تكثف‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬ضرباتها‭ ‬ضد‭ ‬منشآت‭ ‬الطاقة‭ ‬والمدن‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬تم‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬شركتين‭ ‬إيرانيتين‭ ‬أخريين‭: ‬‮«‬ساها‭ ‬إيرلاينز‮»‬‭ ‬و«ماهان‭ ‬إير‮»‬‭. ‬كما‭ ‬طالت‭ ‬العقوبات‭ ‬سبع‭ ‬شخصيات‭ ‬إيرانية،‭ ‬أبرزها‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيراني‭ ‬سيد‭ ‬حمزة‭ ‬غلاندري،‭ ‬وخمسة‭ ‬كيانات‭ ‬بينها‭ ‬شركتان‭ ‬إيرانيتان‭ ‬متهمتان‭ ‬بتوريد‭ ‬الوقود‭ ‬الذي‭ ‬تستخدمه‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭. ‬وتنص‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬تجميد‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحظر‭ ‬السفر‭ ‬داخل‭ ‬أراضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

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