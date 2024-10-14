عادل عبدالله: سنعمل على إصلاح وضعية الفريق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد عادل عبدالله المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة اليد بنادي البحرين أن الجهاز الفني سيعمل على إصلاح وضعية الفريق خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب النتائج المتدنية التي ظهر بها في الجولات الماضية من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد
وأوضح عادل عبدالله في تصريح خاص لملحق «أخبار الخليج الرياضي» قائلاً: إن فترة الإعداد التي خاضها اللاعبون كانت غير كافية، بسبب الانتدابات وتجديد العقود المتأخرة، وهذا من أبرز الأسباب في تدني النتائج، مؤكداً في الوقت ذاته أن فترة التوقف هي فرصة سانحة لهم من أجل مراجعة الأخطاء، والعمل على تحسين الجوانب الدفاعية والهجومية، التي من شأنها أن ترتقي بالأداء في الجولات المقبلة.
وأضاف عادل عبدالله: لم نتمكن خلال مرحلة الإعداد من خوض عدد من المباريات الودية، والتدريبات المطلوبة لرفع قدرات اللاعبين ومستواهم الفني والبدني، وهو ما ألقى بظلاله على نتائج الفريق، لكن لا نزال نتطلع للظهور بصورة أفضل في قادم المنافسات.
الجدير بالذكر أن البحرين يقبع في المركز الأخير في سلم الترتيب العام بعد تلقيه 4 هزائم.
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