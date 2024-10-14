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عادل عبدالله: سنعمل على إصلاح وضعية الفريق

10/14/2024 7:14:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عادل‭ ‬عبدالله‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬بالفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬وضعية‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬المتدنية‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد

وأوضح‭ ‬عادل‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬قائلاً‭: ‬إن‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬اللاعبون‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬كافية،‭ ‬بسبب‭ ‬الانتدابات‭ ‬وتجديد‭ ‬العقود‭ ‬المتأخرة،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأسباب‭ ‬في‭ ‬تدني‭ ‬النتائج،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مراجعة‭ ‬الأخطاء،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الجوانب‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬ترتقي‭ ‬بالأداء‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬المقبلة‭.‬

وأضاف‭ ‬عادل‭ ‬عبدالله‭: ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الودية،‭ ‬والتدريبات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لرفع‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬ومستواهم‭ ‬الفني‭ ‬والبدني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ألقى‭ ‬بظلاله‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نتطلع‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬المنافسات‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬4‭ ‬هزائم‭.‬

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