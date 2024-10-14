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الأهلي يتعاقد مع المهاجم البرازيلي ويليام

10/14/2024 7:14:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعاقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬ويليام،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭.‬

وجاء‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬اللاعب‭ ‬جوليو‭ ‬فيتور‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬السابق‭ ‬بالتراضي،‭ ‬حيث‭ ‬يعوّل‭ ‬الأهلاوية‭ ‬على‭ ‬الوافد‭ ‬ويليام‭ ‬بتقديم‭ ‬مستوى‭ ‬مثالي،‭ ‬وإضافة‭ ‬مهمة‭ ‬للفريق‭ ‬الساعي‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية،‭ ‬سواء‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬أو‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬وذلك‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬جولتين‭ ‬على‭ ‬البداية‭.‬

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