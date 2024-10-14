الأهلي يتعاقد مع المهاجم البرازيلي ويليام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعاقد مجلس إدارة نادي الأهلي مع المهاجم البرازيلي ويليام، وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الحالي بشكل رسمي.
وجاء التعاقد مع الوافد الجديد بعد إنهاء عقد اللاعب جوليو فيتور المهاجم البرازيلي السابق بالتراضي، حيث يعوّل الأهلاوية على الوافد ويليام بتقديم مستوى مثالي، وإضافة مهمة للفريق الساعي للمنافسة في المسابقات المحلية، سواء كأس جلالة الملك أو دوري ناصر بن حمد الممتاز.
الجدير بالذكر أن الأهلي يوجد في المركز الثامن وذلك برصيد 3 نقاط بعد مرور جولتين على البداية.
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