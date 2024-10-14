تحديد فرق جولة البحرين العالمية 3 X 3 بمشاركة الرفاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ستكون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حاضرة‭ ‬بفريق‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3‭ ‬ X ‭ ‬3‭

‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يومي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬وحافلة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬ستصبح‭ ‬البحرين‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬متابعو‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬هذين‭ ‬اليومين‭.‬

بينما‭ ‬ستكون‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬السيدات‭ ‬بفريق‭ ‬نسائي‭ ‬بمسمى‭ (‬الزلاق‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬تسمية‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬بأسماء‭ ‬مُدن‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬البلد‭. ‬ويُشرف‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬النسائي‭ ‬فنياً‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬مرتضى‭ ‬محمد‭ ‬صاحب‭ ‬الخبرة‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬السلاوية،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخبات‭ ‬والفرق‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وتحددت‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬وهي‭: ‬الرفاع‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬فرنسا،‭ ‬راونديفرس‭ ‬من‭ ‬ليتوانيا،‭ ‬لوزان‭ ‬السويسري،‭ ‬ليمان‭ ‬الصربي،‭ ‬اولان‭ ‬باتار‭ ‬من‭ ‬منغوليا،‭ ‬غوانجو‭ ‬الصيني،‭ ‬تشونمينغ‭ ‬الصيني،‭ ‬بودغوريكا‭ ‬من‭ ‬مونتينيغرو،‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني،‭ ‬ساغاميرا‭ ‬الياباني،‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصيني،‭ ‬الوكرة‭ ‬القطري‭ ‬واورلاندو‭ ‬الأمريكي‭.‬

وستقام‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭ ‬ Harbour ‭ ‬ North ‭ ‬والتي‭ ‬شُيدت‭ ‬عليها‭ ‬ملاعب‭ ‬خاصة‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3‭ ‬ X ‭ ‬3‭ ‬مع‭ ‬المدرجات‭ ‬بجانب‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬والخيام‭ ‬التي‭ ‬تتوافر‭ ‬بها‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬وأكشاك‭ ‬البيع‭ ‬والخدمات‭ ‬والدعوة‭ ‬عامة‭ ‬لكل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والجاليات‭ ‬للحضور‭.‬