تحديد فرق جولة البحرين العالمية 3 X 3 بمشاركة الرفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ستكون مملكة البحرين حاضرة بفريق الرفاع في منافسات الجولة العالمية 3 X 3
لكرة السلة التي ستقام يومي 1 و2 نوفمبر القادم في البحرين وسط مشاركة كبيرة وحافلة من مختلف دول العالم، إذ ستصبح البحرين محط أنظار متابعو كرة السلة العالمية على مدار هذين اليومين.
بينما ستكون المشاركة في بطولة السيدات بفريق نسائي بمسمى (الزلاق)، حيث ان نظام البطولة ينص على تسمية الفرق المشاركة بأسماء مُدن من نفس البلد. ويُشرف على الفريق النسائي فنياً المدرب الوطني مرتضى محمد صاحب الخبرة الطويلة في تدريب هذا النوع من المنافسات السلاوية، إذ سبق له قيادة المنتخبات والفرق في العديد من المنافسات.
وتحددت جميع الفرق التي ستشارك في الجولة العالمية وهي: الرفاع من البحرين، باريس من فرنسا، راونديفرس من ليتوانيا، لوزان السويسري، ليمان الصربي، اولان باتار من منغوليا، غوانجو الصيني، تشونمينغ الصيني، بودغوريكا من مونتينيغرو، برشلونة الاسباني، ساغاميرا الياباني، شنغهاي الصيني، الوكرة القطري واورلاندو الأمريكي.
وستقام البطولة في ساحة المرفأ المالي Harbour North والتي شُيدت عليها ملاعب خاصة لكرة السلة 3 X 3 مع المدرجات بجانب سلسلة من المرافق والخيام التي تتوافر بها كافة الخدمات اللوجستية وأكشاك البيع والخدمات والدعوة عامة لكل المواطنين والمقيمين والجاليات للحضور.
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