(استثمارات الزياني) تنضم إلى الجهات الراعية لموسم سباقات الخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار سعي نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لتعزيز شراكاته مع مختلف الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، وقع النادي اتفاقية رعاية موسمية مع مجموعة (استثمارات الزياني) لتنضم إلى قائمة الجهات الراعية لموسم سباقات الخيل 2024-2025، وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور زايد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة استثمارات الزياني، ويوسف أسامة بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
وفي هذه المناسبة، أعرب زايد راشد الزياني عن فخر مجموعة استثمارات الزياني بالانضمام إلى رعاة سباقات الخيل في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، مشيراً إلى حرص المجموعة على دعم هذه الرياضة العريقة التي تحظى بتطور ملحوظ بفضل الجهود التي يقودها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. وأكد الزياني أن هذه الرعاية تسهم في إنجاح السباقات الموسمية وتعزيز سمعة مملكة البحرين كوجهة دولية لسباقات الخيل.
من جانبه، رحب يوسف أسامة بوحجي بهذه الشراكة، مشيراً إلى أن رعاية مجموعة استثمارات الزياني ستسهم في دعم الجهود الرامية إلى تطوير رياضة سباقات الخيل محلياً ودولياً. وأوضح أن النادي يسير بخطى ثابتة نحو توسيع تأثيره على الساحة الدولية من خلال استضافة المزيد من الفعاليات والسباقات الكبرى، وتوسيع قاعدة الشراكات والرعايات المحلية والدولية، كما تخطط إدارة النادي لمواصلة هذا التوسع من خلال تطوير البنية التحتية بما يضمن مواكبة أعلى المعايير العالمية لرياضة سباقات الخيل.
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