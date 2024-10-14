(استثمارات الزياني) تنضم إلى الجهات الراعية لموسم سباقات الخيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬لتعزيز‭ ‬شراكاته‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬وقع‭ ‬النادي‭ ‬اتفاقية‭ ‬رعاية‭ ‬موسمية‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ (‬استثمارات‭ ‬الزياني‭) ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬لموسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بحضور‭ ‬زايد‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬استثمارات‭ ‬الزياني،‭ ‬ويوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬زايد‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬مجموعة‭ ‬استثمارات‭ ‬الزياني‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬رعاة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بتطور‭ ‬ملحوظ‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭. ‬وأكد‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬السباقات‭ ‬الموسمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬دولية‭ ‬لسباقات‭ ‬الخيل‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رحب‭ ‬يوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحجي‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬مجموعة‭ ‬استثمارات‭ ‬الزياني‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬يسير‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬توسيع‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والسباقات‭ ‬الكبرى،‭ ‬وتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬الشراكات‭ ‬والرعايات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬كما‭ ‬تخطط‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬لمواصلة‭ ‬هذا‭ ‬التوسع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬مواكبة‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬لرياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭.‬