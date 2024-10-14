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خالد بن حمد يستقبل قائد الخدمات الطبية الملكية

10/14/2024 7:13:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أثنى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الصحية‭ ‬والعلاجية،‭ ‬منوها‭ ‬سموه‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للرياضيين‭.‬

وبحث‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مع‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬والقطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬لهم‭.‬

وبدوره‭ ‬أشاد‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والذي‭ ‬أثمر‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬المتميزة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬على‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والخدمات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬منتسبي‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬تأمين‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭ ‬متمنيا‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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