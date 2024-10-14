خالد بن حمد يستقبل قائد الخدمات الطبية الملكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وفارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية.
وخلال اللقاء أثنى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على التطور المستمر الذي تشهده الخدمات الطبية الملكية من الناحية الصحية والعلاجية، منوها سموه بالتعاون الوثيق بين كل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية مع الخدمات الطبية الملكية والذي يهدف على الدوام إلى تقديم المزيد من الخدمات الطبية للرياضيين.
وبحث سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مع العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الخدمات الطبية الملكية والقطاع الرياضي، انطلاقا من حرص سموه على دعم لاعبي المنتخبات الوطنية وتوفير أفضل الرعاية الطبية لهم.
وبدوره أشاد العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة بالدعم الذي يحظى بها القطاع الرياضي من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والذي أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية المتميزة، مؤكدا حرص الخدمات الطبية الملكية على تسخير كافة الجهود والخدمات من أجل دعم منتسبي هذا القطاع الحيوي بما يكفل تأمين أفضل الخدمات الطبية لفريق البحرين متمنيا للرياضة البحرينية المزيد من التوفيق والنجاح.
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