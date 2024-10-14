كارتر وبيلوبس ينضمان إلى قاعة المشاهير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انضم‭ ‬النجمان‭ ‬السابقان‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬فينس‭ ‬كارتر‭ ‬وتشونسي‭ ‬بيلوبس‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬لاعبا‭ ‬سابقا‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬مشاهير‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬سبرينغفليد،‭ ‬بماساشوسيتس‭.‬

ولطالما‭ ‬عُرف‭ ‬كارتر‭ ‬بسلاته‭ ‬الساحقة‭ ‬‮«‬دانك‮»‬‭ ‬المميزة‭ ‬والعالية‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬التي‭ ‬دامت‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬بيلوبس‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬كما‭ ‬نال‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬ذاته‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

كما‭ ‬كُرّم‭ ‬الأسطورة‭ ‬جيري‭ ‬ويست،‭ ‬وتضمنت‭ ‬الأسماء‭ ‬الاخرى‭ ‬المدرجة‭ ‬النجوم‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مايكل‭ ‬كوبر،‭ ‬والتر‭ ‬ديفيس‭ ‬وديك‭ ‬بارنيت،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬النجمة‭ ‬الأسترالية‭ ‬ميشيل‭ ‬تيمز،‭ ‬والمدربَين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الجامعات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بو‭ ‬راين‭ ‬وهارلي‭ ‬ريدين،‭ ‬ومدرب‭ ‬الثانويات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تشارلز‭ ‬سميث،‭ ‬نجمة‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للسيدات‭ (‬دبليو‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬سيموني‭ ‬أوغوستوس‭ ‬والمساهمَين‭ ‬دوغ‭ ‬كولينز‭ ‬وهيرب‭ ‬سايمون‭.‬

بلغ‭ ‬معدل‭ ‬بيلوبس‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬مباراة‭ ‬‮«‬كل‭ ‬النجوم‮»‬‭ ‬5‭ ‬مرات،‭ ‬15‭.‬2‭ ‬نقطة‭ ‬و5‭.‬4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأشهر‭ ‬عالميا،‭ ‬ويُشرف‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭.‬

واستذكر‭ ‬بيلوبس‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬‮«‬الأيام‭ ‬الصعبة‮»‬‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كرّست‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديّ‭ ‬للعبة،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬النتيجة‭ ‬سريعة‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬تركيزي‭ ‬وتواضعي‭... ‬واصلت‭ ‬القتال،‭ ‬واستمررت‭ ‬في‭ ‬النضال،‭ ‬وتغيرت‭ ‬الأمور‮»‬‭.‬

‮«‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬أدرجت‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬الدرافت‭ ‬لغاية‭ ‬هذه‭ ‬عطلة‭ ‬الأسبوع،‭ ‬كان‭ ‬الطريق‭ ‬صعبا‭ ‬أمامي‭. ‬تعلمت‭ ‬الكثير‭ ‬عني‭. ‬وجعلني‭ ‬ذلك‭ ‬أصبح‭ ‬ما‭ ‬أنا‭ ‬عليه‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

أما‭ ‬كارتر،‭ ‬المُشارك‭ ‬ثماني‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬‮«‬كل‭ ‬النجوم‮»‬،‭ ‬فسبق‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬سلام‭ ‬دانك‮»‬‭ (‬استعراض‭ ‬السلات‭ ‬الساحقة‭) ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬‮«‬كل‭ ‬النجوم‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولمبية‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬في‭ ‬سيدني‭. ‬بلغ‭ ‬معدله‭ ‬16.7‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬4‭.‬3‭ ‬متابعات‭ ‬و3‭.‬1‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‭.‬

وقال‭ ‬كارتر‭: ‬‮«‬مارست‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬لأنني‭ ‬أحببتها‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بمطاردة‭ ‬الخواتم‭ (‬الألقاب‭). ‬تنظرون‭ ‬الى‭ ‬المحطات‭ ‬التي‭ ‬خضتها،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬مرشحة‭ ‬للقب‭. ‬لكنني‭ ‬اخترت‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬للعب‮»‬‭.‬



