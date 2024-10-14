كارتر وبيلوبس ينضمان إلى قاعة المشاهير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك – (أ ف ب): انضم النجمان السابقان في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه) فينس كارتر وتشونسي بيلوبس من بين 13 لاعبا سابقا إلى قاعة مشاهير كرة السلة الأمريكية، وذلك خلال حفل أقيم الأحد في سبرينغفليد، بماساشوسيتس.
ولطالما عُرف كارتر بسلاته الساحقة «دانك» المميزة والعالية خلال مسيرته التي دامت 22 عاما في الدوري الأمريكي، فيما فاز بيلوبس بلقب الدوري مع ديترويت بيستونز عام 2004، كما نال في العام ذاته جائزة أفضل لاعب في النهائي.
كما كُرّم الأسطورة جيري ويست، وتضمنت الأسماء الاخرى المدرجة النجوم السابقين في الدوري مايكل كوبر، والتر ديفيس وديك بارنيت، إضافة الى النجمة الأسترالية ميشيل تيمز، والمدربَين في دوري الجامعات الأمريكية بو راين وهارلي ريدين، ومدرب الثانويات الأمريكية تشارلز سميث، نجمة الدوري الأمريكي للسيدات (دبليو أن بي ايه) سيموني أوغوستوس والمساهمَين دوغ كولينز وهيرب سايمون.
بلغ معدل بيلوبس الذي خاض مباراة «كل النجوم» 5 مرات، 15.2 نقطة و5.4 تمريرات حاسمة على مدار 17 عاما في الدوري الأشهر عالميا، ويُشرف حاليا على بورتلاند ترايل بلايزرز.
واستذكر بيلوبس في حديثه «الأيام الصعبة» قائلا: «لقد كرّست كل ما لديّ للعبة، لم تكن النتيجة سريعة بما فيه الكفاية».
وأضاف: «لقد حافظت على تركيزي وتواضعي... واصلت القتال، واستمررت في النضال، وتغيرت الأمور».
«منذ اليوم الذي أدرجت فيه في الدرافت لغاية هذه عطلة الأسبوع، كان الطريق صعبا أمامي. تعلمت الكثير عني. وجعلني ذلك أصبح ما أنا عليه اليوم».
أما كارتر، المُشارك ثماني مرات في مباراة «كل النجوم»، فسبق أن فاز بجائزة مسابقة «سلام دانك» (استعراض السلات الساحقة) في أسبوع «كل النجوم» عام 2000، كما فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية مع المنتخب الأمريكي عام 2000 في سيدني. بلغ معدله 16.7 نقطة مع 4.3 متابعات و3.1 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.
وقال كارتر: «مارست هذه اللعبة لأنني أحببتها». وتابع: «لم يتعلق الأمر بمطاردة الخواتم (الألقاب). تنظرون الى المحطات التي خضتها، لم تكن جميع الفرق مرشحة للقب. لكنني اخترت الفرص المناسبة للعب».
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