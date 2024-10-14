سينر يضمن صدارة السنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ضمن‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬السنة،‭ ‬أمام‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬والألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف،‭ ‬فيما‭ ‬باتت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬69‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬المتصدر‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭.‬

ولدى‭ ‬الرجال،‭ ‬سيصبح‭ ‬سينر‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬التصنيف‭ ‬منذ‭ ‬يونيو،‭ ‬أول‭ ‬إيطالي‭ ‬ينهي‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬يتقدم‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬4500‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬ألكاراس‭.‬

وبقي‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬24‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬أمام‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬للماسترز‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬سينر‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين‭.‬

أما‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬الذي‭ ‬رضخ‭ ‬لديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬الصينية،‭ ‬فصعد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬النروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬مرتبة‭ ‬وأصبح‭ ‬ثامنا‭ ‬والأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬اثنتين‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬أربعة‭ ‬مراكز‭ ‬وأصبح‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬

وبعد‭ ‬بلوغه‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬شنغهاي،‭ ‬ارتقى‭ ‬البولندي‭ ‬توماش‭ ‬ماخاتش‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬وأصبح‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭. ‬ولدى‭ ‬السيدات،‭ ‬تقلص‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬المتصدرة‭ ‬شفيونتيك‭ (‬9785‭ ‬نقطة‭) ‬وسابالينكا‭ (‬9716‭) ‬إلى‭ ‬69‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬دورة‭ ‬ووهان‭ ‬الصينية‭ ‬وانفصالها‭ ‬عن‭ ‬مدربها‭ ‬توماش‭ ‬فيكتوروفوسكي،‭ ‬وتتويج‭ ‬الثانية‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الصينية‭ ‬جنغ‭ ‬تشينوين‭. ‬وأحرزت‭ ‬سابالينكا‭ ‬لقبها‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سبع‭ ‬مواجهات‭ ‬نهائية‭ ‬خاضتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تُوّجت‭ ‬بلقبين‭ ‬كبيرين‭ ‬ولقب‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الأمريكية‭ ‬للألف‭.‬

وعزّزت‭ ‬سابالينكا‭ ‬من‭ ‬حظوظها‭ ‬لإنهاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشتد‭ ‬الصراع‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

واستعادت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا،‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬خروج‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬ووهان‭.‬