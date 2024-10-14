سينر يضمن صدارة السنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس – (أ ف ب): ضمن الإيطالي يانيك سينر صدارة التصنيف العالمي لكرة المضرب في نهاية السنة، أمام الإسباني كارلوس ألكاراس والألماني ألكسندر زفيريف، فيما باتت البيلاروسية أرينا سابالينكا على بعد 69 نقطة من المتصدر البولندية إيغا شفيونتيك.
ولدى الرجال، سيصبح سينر الذي يتصدر التصنيف منذ يونيو، أول إيطالي ينهي السنة في صدارة اللاعبين المحترفين «ايه تي بي»، علما أنه يتقدم بأكثر من 4500 نقطة عن ألكاراس.
وبقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل لقب 24 بطولة كبرى، في المركز الرابع أمام الروسي دانييل مدفيديف، بعد خسارته نهائي دورة شنغهاي للماسترز الأحد أمام سينر بمجموعتين نظيفتين.
أما الأمريكي تايلور فريتس الذي رضخ لديوكوفيتش في نصف نهائي البطولة الصينية، فصعد إلى المركز السادس على حساب الروسي أندري روبليف.
كما تقدم النروجي كاسبر رود مرتبة وأصبح ثامنا والأسترالي أليكس دي مينور اثنتين ليحتل المركز التاسع، فيما خسر البولندي هوبرت هوركاتش أربعة مراكز وأصبح الثاني عشر.
وبعد بلوغه نصف نهائي شنغهاي، ارتقى البولندي توماش ماخاتش (24 عاما) إلى أفضل مركز في مشواره وأصبح الخامس والعشرين. ولدى السيدات، تقلص الفارق بين المتصدرة شفيونتيك (9785 نقطة) وسابالينكا (9716) إلى 69 نقطة بعد غياب الأولى عن دورة ووهان الصينية وانفصالها عن مدربها توماش فيكتوروفوسكي، وتتويج الثانية للمرة الثالثة بصعوبة على حساب الصينية جنغ تشينوين. وأحرزت سابالينكا لقبها الرابع من أصل سبع مواجهات نهائية خاضتها هذا الموسم، بعد أن تُوّجت بلقبين كبيرين ولقب دورة سينسيناتي الأمريكية للألف.
وعزّزت سابالينكا من حظوظها لإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي على حساب شفيونتيك، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع بينهما في بطولة «دبليو تي ايه» الختامية المقررة في الرياض الشهر المقبل.
واستعادت الأمريكية كوكو غوف المركز الثالث من الأمريكية جيسيكا بيغولا، مستفيدة من خروج الأخيرة من ثمن نهائي ووهان.
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