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ديوكوفيتش يعتزم مواصلة المنافسة

10/14/2024 7:13:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬المخضرم‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬أنه‭ ‬يعتزم‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬المنافسة‭ ‬واللعب‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمام‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المنصف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭.‬

ورغم‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬لقبه‭ ‬المئة‭ ‬والأول‭ ‬للماسترز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وسقوطه‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬سينر،‭ ‬قال‭ ‬الصربي‭ ‬البالغ‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يعتزم‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬غريمه‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب،‭ ‬مع‭ ‬الإقرار‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أحد‭ ‬أسوأ‭ ‬المواسم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬النتائج‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬سيحمل‭ ‬معه‭ ‬المستقبل،‭ ‬سأحاول‭ ‬وحسب‭ ‬أن‭ ‬أسير‭ ‬مع‭ ‬التيار‭ ‬لأرى‭ ‬كيف‭ ‬أشعر‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬معينة،‭ ‬لكني‭ ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬أخطط‭ ‬للتنافس‭ ‬واللعب‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وفشل‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬الكبرى‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬القياسي‭ (‬24‭)‬،‭ ‬مكتفيا‭ ‬بمشاهدة‭ ‬سينر‭ (‬أستراليا‭ ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭) ‬والإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ (‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬وويمبلدون‭) ‬يحرزان‭ ‬الألقاب‭ ‬الأربعة‭.‬

لكنه‭ ‬أحرز‭ ‬لقبا‭ ‬غائبا‭ ‬عن‭ ‬خزائنه‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬بذهبية‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬ألكاراس‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭.‬

كان‭ ‬اللقب‭ ‬الأولمبي‭ ‬الرقم‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الأسطورية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬كان‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬شنغهاي‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬ثالث‭ ‬لاعب‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الرقم‭ ‬100‭ ‬بعد‭ ‬الأمريكي‭ ‬جيمي‭ ‬كونورز‭ ‬والسويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭.‬

وعلق‭ ‬الصربي‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬إنه‭ (‬اللقب‭ ‬رقم‭ ‬100‭) ‬ليس‭ ‬هدف‭ ‬حياة‭ ‬أو‭ ‬موت‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬أعتقد‭ ‬أني‭ ‬حققت‭ ‬جميع‭ ‬أهدافي‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭. ‬الآن،‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬حقا‭ ‬بالبطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬ورؤية‭ ‬مدى‭ ‬قدرتي‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬العارضة‭ (‬عاليا‭)‬‮»‬‭.‬



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