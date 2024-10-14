أرنيم يتعجب من المشاركة في المباريات الاستعراضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬انتقد‭ ‬ديتلوف‭ ‬فون‭ ‬أرنيم،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬للتنس،‭ ‬مشاركة‭ ‬بعض‭ ‬نجوم‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬استعراضية‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬وسط‭ ‬جدل‭ ‬حول‭ ‬ازدحام‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭.‬

وقال‭ ‬فون‭ ‬أرنيم‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭): ‬‮«‬نسمع‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬الكبار‭ ‬يشتكون‭ ‬من‭ ‬الإجهاد‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬البطولات‭. ‬إذا‭ ‬اشتكى‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬إجهاد‭ ‬شديد‭ ‬ثم‭ ‬لعب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬استعراضية‭ ‬فهذا‭ ‬أمر‭ ‬غريب‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفريف‭ ‬وكارلوس‭ ‬ألكاراز،‭ ‬الفائز‭ ‬ببطولتي‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وويمبلدون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬انتقدوا‭ ‬الحمل‭ ‬الزائد‭. ‬وأعرب‭ ‬ألكاراز‭ ‬عن‭ ‬تخوفه‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬والتي‭ ‬‮«‬ستقتلنا‮»‬‭.‬

ويتواجد‭ ‬ألكاراز‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬لاعبين‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬6‭ ‬كينجز‮»‬‭ ‬سلام‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬واللاعبون‭ ‬الآخرون‭ ‬هم‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬و‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬وهولجر‭ ‬رون،‭ ‬ودانييل‭ ‬ميدفيديف،‭ ‬ورافايل‭ ‬نادال‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬5ر1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬جراء‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬ويقال‭ ‬إن‭ ‬الفائز‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬تقريبا‭ ‬هو‭ ‬ضعف‭ ‬المكافأة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬لفوزه‭ ‬ببطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬