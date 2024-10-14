أرنيم يتعجب من المشاركة في المباريات الاستعراضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين – (د ب أ): انتقد ديتلوف فون أرنيم، رئيس الاتحاد الألماني للتنس، مشاركة بعض نجوم الرياضة في بطولة استعراضية ستقام في السعودية وسط جدل حول ازدحام جدول المباريات.
وقال فون أرنيم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «نسمع مرارا وتكرارا أن اللاعبين الكبار يشتكون من الإجهاد الشديد في جدول البطولات. إذا اشتكى شخص ما من إجهاد شديد ثم لعب في بطولة استعراضية فهذا أمر غريب بعض الشيء».
وكان ألكسندر زفريف وكارلوس ألكاراز، الفائز ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون من بين اللاعبين الذين انتقدوا الحمل الزائد. وأعرب ألكاراز عن تخوفه من وجود المزيد من البطولات في المستقبل والتي «ستقتلنا».
ويتواجد ألكاراز من بين 6 لاعبين سيشاركون في بطولة «ذا 6 كينجز» سلام المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري في الرياض. واللاعبون الآخرون هم المصنف الأول يانيك سينر و نوفاك ديوكوفيتش، وهولجر رون، ودانييل ميدفيديف، ورافايل نادال.
وذكرت تقارير أن كل لاعب سيحصل على 5ر1 مليون دولار جراء المشاركة في البطولة. ويقال إن الفائز سيحصل على 6 ملايين دولار، وسيكون هذا تقريبا هو ضعف المكافأة المالية التي حصل عليها يانيك سينر لفوزه ببطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي.
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