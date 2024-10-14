كيريوس يتعهد بإسكات المشككين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
سيدني – (أ ف ب): يعتزم الأسترالي نيك كيريوس العودة الى المنافسة في أبو ظبي خلال ديسمبر واضعا نصب عينيه الفوز ببطولة كبرى و«إسكات» المشككين. وشارك كيريوس الذي كان المركز 13 الأعلى له في التصنيف العالمي في مباراة واحدة في جولة المحترفين خلال العامين الماضيين بعد تعرّضه لإصابات في الركبة، القدم والمعصم.
وألمح إبن الـ 29 عاما للاعتزال مرات عدّة، لكنه قال لـ«نيوز كوربس كود سبورتس» إنه سيعود الى الدوري العالمي للتنس المقرر في ديسمبر قبل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير.
وقال «لقد عدت لأن هناك شيئا ما يبقي لديّ الرغبة بالاستمرار في اللعبة». وتابع «لقد تغلبت على كل منافس تقريبا أتى أمامي، ووصلت إلى نهائي بطولة غراند سلام، وفزت بلقب الزوجي في بطولة غراند سلام، وفزت بالعديد من الألقاب وجنيت المال». واستدرك: «لكنني أعتقد أن الشيء الوحيد الذي أسعى لتحقيقه الآن هو بطولة غراند سلام. أعتقد أن هذا سيكون الشيء الوحيد الذي سيسكت الناس في نهاية المطاف. سيكون هذا دافعي العميق».
كيريوس الذي عمل كمعلّق خلال فترة غيابه عن الملاعب بلغ نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في ويمبلدون عام 2022 حينما خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وعن وصفه بالشخصية المشاكسة «لقد وُصفت بذلك لأنني كنت خارج دائرة لاعبي كرة المضرب العاديين».
وتابع «لا أعتقد أنني أحمل هذه الصورة بين عامة الناس في أستراليا الآن. ولكن في بداية مسيرتي، اعتقد الناس أنني أشبه بالقاتل».
MENAFN14102024000055011008ID1108778125
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.