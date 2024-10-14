كيريوس يتعهد بإسكات المشككين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعتزم‭ ‬الأسترالي‭ ‬نيك‭ ‬كيريوس‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬خلال‭ ‬ديسمبر‭ ‬واضعا‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬كبرى‭ ‬و«إسكات‮»‬‭ ‬المشككين‭. ‬وشارك‭ ‬كيريوس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬المركز‭ ‬13‭ ‬الأعلى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬المحترفين‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬بعد‭ ‬تعرّضه‭ ‬لإصابات‭ ‬في‭ ‬الركبة،‭ ‬القدم‭ ‬والمعصم‭.‬

وألمح‭ ‬إبن‭ ‬الـ‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬للاعتزال‭ ‬مرات‭ ‬عدّة،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬لـ«نيوز‭ ‬كوربس‭ ‬كود‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬سيعود‭ ‬الى‭ ‬الدوري‭ ‬العالمي‭ ‬للتنس‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬يناير‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عدت‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬شيئا‭ ‬ما‭ ‬يبقي‭ ‬لديّ‭ ‬الرغبة‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬اللعبة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منافس‭ ‬تقريبا‭ ‬أتى‭ ‬أمامي،‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬غراند‭ ‬سلام،‭ ‬وفزت‭ ‬بلقب‭ ‬الزوجي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غراند‭ ‬سلام،‭ ‬وفزت‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬وجنيت‭ ‬المال‮»‬‭. ‬واستدرك‭: ‬‮«‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬أسعى‭ ‬لتحقيقه‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬بطولة‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬سيكون‭ ‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬سيسكت‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭. ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬دافعي‭ ‬العميق‮»‬‭.‬

كيريوس‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬كمعلّق‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬حينما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭.‬

وعن‭ ‬وصفه‭ ‬بالشخصية‭ ‬المشاكسة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬وُصفت‭ ‬بذلك‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬خارج‭ ‬دائرة‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬العاديين‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬أحمل‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬بين‭ ‬عامة‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬الآن‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مسيرتي،‭ ‬اعتقد‭ ‬الناس‭ ‬أنني‭ ‬أشبه‭ ‬بالقاتل‮»‬‭.‬



