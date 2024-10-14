رايس: استمتع باللعب تحت قيادة كارسلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن – (د ب أ): قال ديكلان رايس، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن الفريق يحب اللعب تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي، وأنهم ليسوا بحاجة للحصول على توضيح بشأن مستقبل المدير الفني.
ورغم الضجة المحيطة بمستقبل المدير الفني المؤقت، قال رايس إن هذا لا يؤثر على اللاعبين.
وبسؤاله عما إذا كان الفريق يحتاج لتوضيح، قال لاعب وسط أرسنال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «لا، على الإطلاق. كان واضحا معنا عندما تولى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي، حيث قال إنه سيتولى تدريبنا في ثلاث معسكرات».
وأضاف: «إنها أول مرة أعمل فيها معه لأنني لم أتدرب مع منتخب تحت 21 عاما، ولكن الشباب الذين انضموا من منتخب تحت 21 عاما تحدثوا عنه بشكل جيد للغاية».
وأردف: «كلاعبين للمنتخب الأول لم نتفاجأ، ولكننا قلنا كم كان جيدا في الاجتماعات والمباريات، والطريقة التي يدير بها المران».
وأكد: «إنه أحد هؤلاء المدربين.. انظر لجاك جريليش، لقد دعمه، منحه الثقة، هذه هي نوعية الأشياء التي يحبها اللاعبون وكارسلي فعل هذا».
وأوضح: «كان رائعا معنا. أيا كان ما سيحدث، سيحدث، ولكننا كلنا نستمتع بكل دقيقة في هذه الرحلة».
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