رايس: استمتع باللعب تحت قيادة كارسلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬يحب‭ ‬اللعب‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬لي‭ ‬كارسلي،‭ ‬وأنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬بحاجة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬توضيح‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭.‬

ورغم‭ ‬الضجة‭ ‬المحيطة‭ ‬بمستقبل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬المؤقت،‭ ‬قال‭ ‬رايس‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭.‬

وبسؤاله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬يحتاج‭ ‬لتوضيح،‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬أرسنال‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭): ‬‮«‬لا،‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬معنا‭ ‬عندما‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬سيتولى‭ ‬تدريبنا‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬معسكرات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬أعمل‭ ‬فيها‭ ‬معه‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أتدرب‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما،‭ ‬ولكن‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬انضموا‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬تحدثوا‭ ‬عنه‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬كلاعبين‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأول‭ ‬لم‭ ‬نتفاجأ،‭ ‬ولكننا‭ ‬قلنا‭ ‬كم‭ ‬كان‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والمباريات،‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬يدير‭ ‬بها‭ ‬المران‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أحد‭ ‬هؤلاء‭ ‬المدربين‭.. ‬انظر‭ ‬لجاك‭ ‬جريليش،‭ ‬لقد‭ ‬دعمه،‭ ‬منحه‭ ‬الثقة،‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬نوعية‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬يحبها‭ ‬اللاعبون‭ ‬وكارسلي‭ ‬فعل‭ ‬هذا‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬كان‭ ‬رائعا‭ ‬معنا‭. ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬سيحدث،‭ ‬سيحدث،‭ ‬ولكننا‭ ‬كلنا‭ ‬نستمتع‭ ‬بكل‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‮»‬‭.‬