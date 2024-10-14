هايدنهايم يحصل على جائزة اللعب النظيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شتوتغارت – (د ب أ): أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس الاثنين، حصول فريق هايدنهايم على ميدالية اللعب النظيف الخاصة بالاتحاد لسلوك الفريق في مباراة بالدوري الموسم الماضي.
وفاز هايدنهايم على دارمشتاد 1/صفر في أواخر أبريل الماضي، وهي نتيجة أدت إلى هبوط الفريق المضيف للدرجة الثانية بينما ضمنت فعليا مكانا لهايدنهايم في الدوري الألماني (بوندسليغا).
وذكر الاتحاد الألماني أن لاعبي هادينهايم في البداية توجهوا للنفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس لمواساة لاعبي الفريق المنافس، واحتفلوا بعدها مع جماهيرهم.
وقال باتريك ماينكا قائد الفريق: «كفريق وكناد بأكمله نتمسك بإرادة الفوز المطلقة والشغف الكبير، ولكن في نفس الوقت نحترم منافسينا. نقوم بهذا داخل وخارج الملعب، لذلك نحن سعداء للغاية للحصول على هذه الجائزة من الاتحاد الألماني».
كما ذهبت جائزة أخرى للعب النظيف للاعب فين كروتش، من فريق إم تي في سولتاو 2 الذي قال للحكم إن منافسه سجل هدفا خلال المباراة حيث كان اللعب مستمرا في الأساس. وخسر سولتاو المباراة وفشل في الصعود للدرجة الأعلى.
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