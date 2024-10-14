هايدنهايم يحصل على جائزة اللعب النظيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شتوتغارت‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬حصول‭ ‬فريق‭ ‬هايدنهايم‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬اللعب‭ ‬النظيف‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬لسلوك‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بالدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وفاز‭ ‬هايدنهايم‭ ‬على‭ ‬دارمشتاد‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬نتيجة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬هبوط‭ ‬الفريق‭ ‬المضيف‭ ‬للدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بينما‭ ‬ضمنت‭ ‬فعليا‭ ‬مكانا‭ ‬لهايدنهايم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليغا‭).‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬هادينهايم‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬توجهوا‭ ‬للنفق‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬غرف‭ ‬خلع‭ ‬الملابس‭ ‬لمواساة‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬واحتفلوا‭ ‬بعدها‭ ‬مع‭ ‬جماهيرهم‭.‬

وقال‭ ‬باتريك‭ ‬ماينكا‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭: ‬‮«‬كفريق‭ ‬وكناد‭ ‬بأكمله‭ ‬نتمسك‭ ‬بإرادة‭ ‬الفوز‭ ‬المطلقة‭ ‬والشغف‭ ‬الكبير،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬نحترم‭ ‬منافسينا‭. ‬نقوم‭ ‬بهذا‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ذهبت‭ ‬جائزة‭ ‬أخرى‭ ‬للعب‭ ‬النظيف‭ ‬للاعب‭ ‬فين‭ ‬كروتش،‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬إم‭ ‬تي‭ ‬في‭ ‬سولتاو‭ ‬2‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬للحكم‭ ‬إن‭ ‬منافسه‭ ‬سجل‭ ‬هدفا‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬اللعب‭ ‬مستمرا‭ ‬في‭ ‬الأساس‭. ‬وخسر‭ ‬سولتاو‭ ‬المباراة‭ ‬وفشل‭ ‬في‭ ‬الصعود‭ ‬للدرجة‭ ‬الأعلى‭.‬