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فيفا سيطلق حوارا حول نظام الانتقالات

10/14/2024 7:13:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬‮«‬حوارا‭ ‬شاملا‮»‬‭ ‬لمراجعة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬نظامه‭ ‬حول‭ ‬انتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬عقب‭ ‬اعتبار‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬قواعده‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬قوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وقال‭ ‬فيفا‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬سيشمل‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬سينصب‭ ‬التركيز‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬بالأساس‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬اللوائح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوضع‭ ‬اللاعبين‭ ‬وانتقالهم‭ (‬تبعات‭ ‬إنهاء‭ ‬العقد‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬عادل‭). ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬بشأن‭ ‬قضية‭ ‬ديارا‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬إميليو‭ ‬غارسيا‭ ‬سيلفيرو،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬فيفا‭ ‬المعني‭ ‬بالشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والامتثال‭.‬

ويعتزم‭ ‬سيلفيرو‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬مناقشة‭ ‬‮«‬معايير‭ ‬احتساب‭ ‬التعويضات‭ ‬والعقوبات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتعاقد‮»‬‭ ‬و«آلية‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬الانتقال‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬للاعبين‭ ‬بتغيير‭ ‬أنديتهم‭. ‬وأكد‭ ‬سيلفيرو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فيفا‭ ‬سيتصرف‭ ‬دوما‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬الأوروبي‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وجدت‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬فيفا‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬بعد‭ ‬انهاء‭ ‬عقده‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد،‭ ‬تعيق‭ ‬حرية‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمنافسة‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭.‬

وأتى‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قضية‭ ‬رفعها‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬لاسانا‭ ‬ديارا‭ ‬ضد‭ ‬فيفا‭.‬

قد‭ ‬يكون‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭ ‬آثار‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬تسمح‭ ‬للاعبين‭ ‬بترك‭ ‬أنديتهم‭ ‬دون‭ ‬خشية‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬أفخاخ‭ ‬قانونية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭.‬

وقال‭ ‬محامي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ (‬فيفبرو‭) ‬بيتر‭ ‬بايب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬جماعي‭. ‬يجب‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬والأندية،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬فيفا،‭ ‬وهو‭ ‬كيان‭ ‬يخضع‭ ‬للقانون‭ ‬الخاص،‭ ‬تنظيم‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬هذه‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

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