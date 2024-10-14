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نيجيريا تنسحب من مباراتها ضد ليبيا

10/14/2024 7:13:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبوجا‭ (‬نيجيريا‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬النيجيري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بأنه‭ ‬سيقوم‭ ‬بإعادة‭ ‬أفراد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬مزاعم‭ ‬عن‭ ‬‮«‬معاملة‭ ‬غير‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬عشية‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬2025‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬النيجيري‭ ‬أديمولا‭ ‬أولاجيري‭: ‬‮«‬قرر‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬عدم‭ ‬خوض‭ ‬المباراة‭ ‬ويقوم‭ ‬مسؤولو‭ ‬الاتحاد‭ ‬النيجيري‭ ‬بإجراءات‭ ‬لعودة‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬شكوى‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭.‬

وبقي‭ ‬أفراد‭ ‬منتخب‭ ‬نيجيريا‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬الأبرق‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬هبوط‭ ‬طائرة‭ ‬تم‭ ‬استئجارها‭ ‬للسفر،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنها‭ ‬كان‭ ‬مقرر‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تحط‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بنغازي‭ ‬لكنه‭ ‬تم‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬الأبرق‭.‬

وكشف‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬النيجيري‭ ‬ويليام‭ ‬تروست‭-‬ايكونغ‭ ‬بأن‭ ‬اللاعبين‭ ‬لن‭ ‬يخوضوا‭ ‬المباراة‭ ‬ولن‭ ‬يستقلوا‭ ‬حافلة‭ ‬من‭ ‬الأبرق‭ ‬إلى‭ ‬بنينا‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬بنغازي‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬لأن‭ ‬الرحلة‭ ‬تستغرق‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬كقائد‭ ‬للفريق‭ ‬وبموافقة‭ ‬جميع‭ ‬أفراده‭ ‬قررنا‭ ‬عدم‭ ‬خوض‭ ‬المباراة‮»‬‭ ‬وأردف‭ ‬‮«‬ليحصلوا‭ ‬على‭ ‬النقاط‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نقبل‭ ‬بالسفر‭ ‬برا‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬حتى‭ ‬بمؤازرة‭ ‬أمنية‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬آمنا‭. ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتصور‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬أو‭ ‬الأكل‭ ‬الذي‭ ‬سنحصل‭ ‬عليه‭ ‬إذا‭ ‬استمررنا‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬مهاجم‭ ‬نيجيريا‭ ‬السابق‭ ‬فيكتور‭ ‬ايكبيبا‭ ‬الذي‭ ‬رافق‭ ‬وفد‭ ‬بلاده‭ ‬الى‭ ‬ليبيا‭ ‬بإنزال‭ ‬أقسى‭ ‬العقوبات‭ ‬بحق‭ ‬ليبيا‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬يدرك‭ ‬عمله،‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬استبعاد‭ ‬ليبيا‭ ‬من‭ ‬الكرة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬بلد‭ ‬خطير‭ ‬جدا‭ ‬ولا‭ ‬أدري‭ ‬من‭ ‬سمح‭ ‬لليبيا‭ ‬بإقامة‭ ‬مبارياتها‭ ‬البيتية‭ ‬على‭ ‬أرضها‮»‬‭.‬

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