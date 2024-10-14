نيجيريا تنسحب من مباراتها ضد ليبيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبوجا (نيجيريا) – (أ ف ب): قال الاتحاد النيجيري لكرة القدم أمس الإثنين بأنه سيقوم بإعادة أفراد المنتخب الوطني إلى البلاد بعد مزاعم عن «معاملة غير إنسانية» في ليبيا عشية مواجهة بين المنتخبين ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
وقال مدير الاتصالات في الاتحاد النيجيري أديمولا أولاجيري: «قرر لاعبو المنتخب عدم خوض المباراة ويقوم مسؤولو الاتحاد النيجيري بإجراءات لعودة اللاعبين إلى البلاد».
كما أشار إلى أنه تم إرسال شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بهذا الخصوص.
وبقي أفراد منتخب نيجيريا في مطار الأبرق في ليبيا لأكثر من 15 ساعة بعد هبوط طائرة تم استئجارها للسفر، ويبدو أنها كان مقرر لها أن تحط في مطار بنغازي لكنه تم تحويلها إلى مطار الأبرق.
وكشف قائد المنتخب النيجيري ويليام تروست-ايكونغ بأن اللاعبين لن يخوضوا المباراة ولن يستقلوا حافلة من الأبرق إلى بنينا في ضواحي بنغازي حيث تقام المباراة لأن الرحلة تستغرق 3 ساعات وقال في هذا الصدد «كقائد للفريق وبموافقة جميع أفراده قررنا عدم خوض المباراة» وأردف «ليحصلوا على النقاط».
وتابع «لن نقبل بالسفر برا إلى أي مكان حتى بمؤازرة أمنية لأن الأمر ليس آمنا. يمكننا أن نتصور أي نوع من الفنادق أو الأكل الذي سنحصل عليه إذا استمررنا».
وطالب مهاجم نيجيريا السابق فيكتور ايكبيبا الذي رافق وفد بلاده الى ليبيا بإنزال أقسى العقوبات بحق ليبيا وقال في هذا الصدد «إذا كان الاتحاد الإفريقي يدرك عمله، يتعين عليه استبعاد ليبيا من الكرة الدولية».
وأضاف «إنه بلد خطير جدا ولا أدري من سمح لليبيا بإقامة مبارياتها البيتية على أرضها».
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