أرناوتوفيتش: النمسا عادت إلى القمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬ماركو‭ ‬أرناوتوفيتش‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬النمسا‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬4-‭ ‬صفر‭ ‬على‭ ‬قازاخستان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ثم‭ ‬انتصاره‭ ‬الساحق‭ ‬5‭-‬1‭ ‬على‭ ‬النرويج‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

واستهلت‭ ‬النمسا‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالمستوى‭ ‬الثاني‭ ‬ببطء‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بتعادلها‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وهزيمتها‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬لكن‭ ‬فوزيها‭ ‬المتتاليين‭ ‬في‭ ‬لينز‭ ‬أنعش‭ ‬مسيرتها‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وتملك‭ ‬النمسا‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬متساوية‭ ‬مع‭ ‬النرويج‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬المتصدرتين،‭ ‬إذ‭ ‬يتأهل‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بالمجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

وقال‭ ‬أرناوتوفيتش،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نقدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬سلوفينيا‭ ‬والنرويج‭ ‬خارج‭ ‬أرضنا‭. ‬كنا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬مستوانا‭ ‬الطبيعي‭. ‬كنا‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاتنا‭ ‬خلال‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رالف‭ ‬رانجنيك‭ ‬مدرب‭ ‬النمسا‭ ‬إنه‭ ‬أعجب‭ ‬بكيفية‭ ‬تعامل‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬هجوم‭ ‬النرويج‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬المهاجم‭ ‬المتميز‭ ‬إرلينج‭ ‬هالاند‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬محظوظين‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬عندما‭ ‬سدد‭ ‬هالاند‭ ‬في‭ ‬القائم،‭ ‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬سيطرنا‭ ‬على‭ ‬المباراة‭. ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬استقبلناه‭ ‬كان‭ ‬مؤسفا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬في‭ ‬توقيته‭. ‬لكن‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬رائعا‭. ‬وما‭ ‬أعجبني‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نتوقف‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬النمسا‭ ‬بزيارة‭ ‬قازاخستان‭ ‬واستضافة‭ ‬سلوفينيا‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المهاجم‭ ‬كريستوف‭ ‬باومجارتنر‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مقتنع‭ ‬بقدرتنا‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بمباراتي‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬سنتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬ونعود‭ ‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬ننتمي‭ ‬اليه‮»‬‭.‬