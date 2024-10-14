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قطر أمام تحد إيراني صعب

10/14/2024 7:13:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬السعودية‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬منتخبا‭ ‬قطر‭ ‬والعراق‭ ‬تحديين‭ ‬صعبين‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تواليا‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لتصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬منتخبين‭ ‬بلغا‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬تأمل‭ ‬أستراليا‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬اليابان‭ ‬والأول‭ ‬بالمجمل‭ ‬منذ‭ ‬2009‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ (‬2-0‭).‬

وقال‭ ‬مدافعها‭ ‬كاي‭ ‬رولز‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬الساموراي‭ ‬الأزرق‮»‬‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭: ‬‮«‬تفوقوا‭ ‬علينا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬هذه‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬وخصوصا‭ ‬انها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬التصفيات،‭ ‬نأمل‭ ‬طي‭ ‬الصفحة‭ ‬ونحقق‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬


قطر‭ ‬لمتابعة‭ ‬صحوتها‭ ‬

في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬تخوض‭ ‬قطر‭ ‬تحديا‭ ‬صعبا‭ ‬عندما‭ ‬تلتقي‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬بعد‭ ‬نقل‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬مشهد‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية‭.‬

وكانت‭ ‬قطر‭ ‬قد‭ ‬فازت‭ ‬على‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬متداركة‭ ‬بداية‭ ‬متواضعة‭ ‬بخسارة‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬أمام‭ ‬الإماراتي‭ ‬1‭-‬3‭ ‬وتعادل‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬2-2‭.‬

وستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬ثأرية‭ ‬لإيران‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭.‬

وقال‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬تينتين‮»‬‭ ‬ماركيس‭ ‬لوبيس‭ ‬مدرب‭ ‬قطر‭: ‬‮«‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬شرس،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬حاضرين‭ ‬ذهنيا‭ ‬بدنيا‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أرادنا‭ ‬العودة‭ ‬بنتيجة‭ ‬ايجابية‭ ‬تعزز‭ ‬الحالة‭ ‬المعنوية‭ ‬التي‭ ‬نعيشها‭ ‬بعد‭ ‬التدارك‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬أفضلية‭ ‬نقل‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬أضاف‭: ‬‮«‬ستبقى‭ ‬المباراة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المضمون،‭ ‬ربما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬ذات‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬لو‭ ‬أقيم‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يُنقص‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬المنافس‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬نجم‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭: ‬‮«‬ندرك‭ ‬أننا‭ ‬مقبلون‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬امام‭ ‬منتخب‭ ‬قوي‭ ‬بحجم‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬لأنها‭ ‬ستبقى‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المرشح‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭: ‬‮«‬التأهل‭ ‬مازال‭ ‬بأيدينا،‭ ‬والمشوار‭ ‬طويل‭... ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬البعض‭ ‬يعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سنفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المباريات،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬واردة‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬المشوار‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬إهدارها‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تنتقل‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬صعبة‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬أوزبكستان‭.‬

ورأى‭ ‬مدربها‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬ان‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يستحق‭ ‬الفوز‭ ‬لأن‭ ‬الأداء‭ ‬كان‭ ‬ضعيفا‭: ‬‮«‬لست‭ ‬سعيداً‭ ‬بالنتيجة‭ ‬وما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬وأتمنى‭ ‬تغيير‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬خارج‭ ‬أرضنا‭ ‬أمام‭ ‬أوزبكستان‮»‬‭.‬


فلسطين‭ ‬تستضيف‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬

وفي‭ ‬مجموعة‭ ‬ثانية‭ ‬سيضمن‭ ‬فيها‭ ‬منتخب‭ ‬عربي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بلوغ‭ ‬النهائيات‭ ‬تحل‭ ‬الكويت‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية،‭ ‬فيما‭ ‬تلعب‭ ‬الأردن‭ ‬الثالثة‭ (‬4‭) ‬مع‭ ‬عمان‭ ‬الرابعة‭ (‬3‭) ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المتصدرة‭ (‬7‭) ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬الثاني‭ (‬7‭) ‬في‭ ‬قمة‭ ‬منتظرة‭.‬

ويسعى‭ ‬منتخبا‭ ‬الكويت‭ ‬وفلسطين‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬ما‭ ‬فاتهما،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬شهدت‭ ‬سقوطاً‭ ‬كبيراً‭ ‬لـ«الأزرق‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬عُمان‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مسقط،‭ ‬وخسارة‭ ‬صعبة‭ ‬لـ«الفدائي‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬البصرة‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬التونسي‭ ‬مكرم‭ ‬دبوب‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ولم‭ ‬نستحق‭ ‬الخسارة‮»‬،‭ ‬وتابع‭: ‬‮«‬مباراة‭ ‬الكويت‭ ‬مهمة‭ ‬جداً‭ ‬ويجب‭ ‬تحقيق‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬لضمان‭ ‬بقائنا‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يُجري‭ ‬مدرب‭ ‬الكويت‭ ‬الإسباني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬التشكيلة‭ ‬حيث‭ ‬سيعود‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬سلطان‭ ‬العنزي‭ ‬إلى‭ ‬مركزه‭ ‬الأصلي‭ ‬بعدما‭ ‬لعب‭ ‬أمام‭ ‬عمان‭ ‬مدافعاً‭ ‬خامساً‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تنتظر‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬محاربي‭ ‬تايغوك‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬خيسوس‭ ‬كاساس‭: ‬‮«‬تنتظرنا‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬وصعبة‭ ‬ضد‭ ‬كوريا،‭ ‬وهم‭ ‬المرشح‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مجموعتنا‭ ‬الثانية‭ ‬للتأهل‭ ‬عنها‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬الأمور‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬معقدة،‭ ‬وهنالك‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬متبقية،‭ ‬صحيح‭ ‬لدينا‭ ‬أفضلية،‭ ‬لكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غير‭ ‬واضحة‮»‬‭.‬


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