قطر أمام تحد إيراني صعب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض (السعودية) – (أ ف ب): يخوض منتخبا قطر والعراق تحديين صعبين أمام إيران وكوريا الجنوبية تواليا اليوم الثلاثاء في جدة ضمن الجولة الرابعة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.
وفي مباراة بين منتخبين بلغا ثمن نهائي مونديال 2022 تأمل أستراليا تحقيق أول فوز لها على أرض اليابان والأول بالمجمل منذ 2009 في ملبورن (2-0).
وقال مدافعها كاي رولز قبل مواجهة «الساموراي الأزرق» الوحيد الذي حقق ثلاثة انتصارات حتى الآن: «تفوقوا علينا في السنوات الأخيرة، هذه مباراة مهمة وخصوصا انها في منتصف التصفيات، نأمل طي الصفحة ونحقق الفوز».
قطر لمتابعة صحوتها
في المجموعة الأولى تخوض قطر تحديا صعبا عندما تلتقي إيران في دبي، بعد نقل المباراة من مشهد بسبب الأوضاع الأمنية.
وكانت قطر قد فازت على قيرغيزستان 3-1، متداركة بداية متواضعة بخسارة على أرضها أمام الإماراتي 1-3 وتعادل مع كوريا الشمالية 2-2.
وستكون المواجهة ثأرية لإيران التي خسرت أمام قطر 2-3 في نصف نهائي كأس آسيا.
وقال الإسباني «تينتين» ماركيس لوبيس مدرب قطر: «مواجهة صعبة أمام منافس شرس، يجب أن نكون حاضرين ذهنيا بدنيا إذا ما أرادنا العودة بنتيجة ايجابية تعزز الحالة المعنوية التي نعيشها بعد التدارك».
وحول أفضلية نقل المباراة إلى دبي أضاف: «ستبقى المباراة ذاتها من حيث المضمون، ربما يتعلق الأمر بعدم وجود ذات العدد من الجماهير لو أقيم اللقاء في إيران، لكن ذلك لن يُنقص من قوة المنافس».
بدوره، قال أكرم عفيف نجم قطر في المباراة الأخيرة: «ندرك أننا مقبلون على مواجهة صعبة امام منتخب قوي بحجم المنتخب الإيراني، بغض النظر عما إذا كانت المباراة ستقام في إيران او في الإمارات، لأنها ستبقى مواجهة صعبة».
وأضاف المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2023: «التأهل مازال بأيدينا، والمشوار طويل... ربما كان البعض يعتقد أننا سنفوز في كل المباريات، بيد أن الخسارة واردة كما حصل في مستهل المشوار».
وبعد إهدارها الفوز في الدقائق الأخيرة أمام كوريا الشمالية تنتقل الإمارات في رحلة صعبة إلى أرض أوزبكستان.
ورأى مدربها البرتغالي باولو بينتو ان فريقه لم يكن يستحق الفوز لأن الأداء كان ضعيفا: «لست سعيداً بالنتيجة وما حصل في المباراة، وأتمنى تغيير الأمور في المرحلة المقبلة، وخصوصا أن لدينا مباراة صعبة خارج أرضنا أمام أوزبكستان».
فلسطين تستضيف الكويت في الدوحة
وفي مجموعة ثانية سيضمن فيها منتخب عربي على الأقل بلوغ النهائيات تحل الكويت ضيفة على فلسطين في الدوحة بسبب الأوضاع الأمنية، فيما تلعب الأردن الثالثة (4) مع عمان الرابعة (3) وكوريا الجنوبية المتصدرة (7) مع العراق الثاني (7) في قمة منتظرة.
ويسعى منتخبا الكويت وفلسطين إلى تعويض ما فاتهما، وخصوصاً أن الجولة الماضية شهدت سقوطاً كبيراً لـ«الأزرق» أمام عُمان 4-0 في مسقط، وخسارة صعبة لـ«الفدائي» أمام العراق 1-0 في البصرة.
وقال المدرب التونسي مكرم دبوب: «كنا أفضل من العراق في الشوط الثاني ولم نستحق الخسارة»، وتابع: «مباراة الكويت مهمة جداً ويجب تحقيق النقاط الثلاث لضمان بقائنا في المراكز الأربعة الأولى».
في المقابل، ينتظر أن يُجري مدرب الكويت الإسباني خوان بيتزي تغييرات على التشكيلة حيث سيعود لاعب الوسط سلطان العنزي إلى مركزه الأصلي بعدما لعب أمام عمان مدافعاً خامساً.
في المقابل، تنتظر العراق الذي شارك مرة يتيمة في تاريخه عام 1986 مباراة صعبة أمام «محاربي تايغوك» وقال مدربه الإسباني خيسوس كاساس: «تنتظرنا مباراة قوية وصعبة ضد كوريا، وهم المرشح الأول في مجموعتنا الثانية للتأهل عنها».
وتابع: «بكل تأكيد الأمور لا تزال معقدة، وهنالك سبع مباريات متبقية، صحيح لدينا أفضلية، لكن أعتقد أن الأمور لا تزال غير واضحة».
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