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الأرجنتين لاستعادة نغمة الانتصارات

10/14/2024 7:13:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوينوس‭ ‬أيرس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تسعى‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬بوليفيا‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ (‬كونيمبول‭) ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تأمل‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬موقفها‭ ‬صمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬البيرو‭ ‬وصيفة‭ ‬القاع‭.‬

وكانت‭ ‬الأرجنتين‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬كولومبيا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬لتمنى‭ ‬بأولى‭ ‬هزيمة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تسقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬فنزويلا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

لكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬بقيت‭ ‬‮«‬ألبيسيليستي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬برصيد‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬كولومبيا‭ (‬16‭) ‬والأوروغواي‭ (‬15‭) ‬والبرازيل‭ (‬13‭). ‬وعاد‭ ‬نجم‭ ‬الأرجنتين‭ ‬وقائدها‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬فنزويلا‭ ‬وسيكون‭ ‬متواجدا‭ ‬أيضا‭ ‬ضد‭ ‬بوليفيا‭.‬

بيد‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬سيفتقد‭ ‬لحارس‭ ‬مرماه‭ ‬الأساسي‭ ‬ونادي‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنكليزي‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيس‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬مبارتين‭ ‬بسبب‭ ‬حركة‭ ‬بذيئة‭ ‬وصفعه‭ ‬كاميرا‭ ‬التصوير‭ ‬خلال‭ ‬مباراتي‭ ‬الأرجنتين‭ ‬مع‭ ‬تشيلي‭ ‬وكولومبيا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

البرازيل‭ ‬لفوز‭ ‬ثان‭ ‬تواليا‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تأمل‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬النافذة‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬البيرو‭ ‬لتعزيز‭ ‬موقفها‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عودتها‭ ‬من‭ ‬تشيلي‭ ‬بفوز‭ ‬متأخر‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬تنفست‭ ‬البرازيل‭ ‬ومدربها‭ ‬دوريفال‭ ‬جونيور‭ ‬الصعداء‭ ‬بعد‭ ‬الضغوطات‭ ‬والانتقادات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬إليهما‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬لحاملي‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ (‬5‭)‬،‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬القلق‭ ‬تغلغل‭ ‬الى‭ ‬نفوس‭ ‬جماهير‭ ‬راقصي‭ ‬السامبا‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬رؤية‭ ‬بلادهم‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬نسخ‭ ‬المونديال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخهم‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬البرازيل‭ ‬جناح‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬المرشح‭ ‬لاحراز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬مجلة‭ ‬فرانس‭ ‬فوتبول‭ ‬الفرنسية‭ ‬وزميله‭ ‬المدافع‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسباني‭ ‬ايدر‭ ‬ميليتاو‭ ‬والحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬أليسون‭ ‬بيكر‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة،‭ ‬وكذلك‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬لوكاس‭ ‬باكيتا‭ ‬بسبب‭ ‬تراكم‭ ‬البطاقات‭.‬

لكنها‭ ‬ستعتمد‭ ‬على‭ ‬جناحها‭ ‬رافينيا‭ ‬الذي‭ ‬يتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وعلى‭ ‬المهاجمين‭ ‬رودريغو‭ ‬وغابريال‭ ‬مارتينيلي‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وأرسنال‭ ‬تواليا‭.‬

تألق‭ ‬المحليين‭ ‬

وتبدو‭ ‬مهمة‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬بيروفي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الجمعة‭ ‬قبل‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭.‬

وللمفارقة،‭ ‬سجل‭ ‬هدفي‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬تشيلي‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬بوتافوغو‭ ‬المحلي‭ ‬هما‭ ‬إيغور‭ ‬جيزوس‭ ‬ولويز‭ ‬هنريكي،‭ ‬وبات‭ ‬جيزوس‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬ناديه‭ ‬يسجل‭ ‬هدفا‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬منذ‭ ‬بيبيتو‭ ‬ضد‭ ‬الدنمارك‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬1998‭.‬

ومنح‭ ‬المدرب‭ ‬دوريفال‭ ‬الفرصة‭ ‬للاعبين‭ ‬الشبان‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬تشكيل‭ ‬منتخب‭ ‬بدماء‭ ‬جديدة‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬تشيلي‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬4‭ ‬لاعبين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬المونديال‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سنشهد‭ ‬مطبات‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬لكننا‭ ‬سنمتلك‭ ‬منتخبا‭ ‬قويا‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‮»‬‭.‬

وتبرز‭ ‬مباراة‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الثالثة‭ ‬والإكوادور‭ ‬الخامسة‭ (‬15‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬12‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سنتيناريو‭ ‬في‭ ‬مونتيفيدو‭.‬

يعود‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬الاوروغواي‭ ‬قطبا‭ ‬الدفاع‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريا‭ ‬خيمينيس‭ ‬وماتياس‭ ‬أوليفيرا‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬العقوبة‭ ‬التي‭ ‬تلقياها‭ ‬إثر‭ ‬أحداث‭ ‬الشغب‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬خلال‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬الأخيرة‭.‬

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