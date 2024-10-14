سنوات ((مجزية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت أماندين هنري، قائدة منتخب فرنسا لكرة القدم سابقاً، اعتزالها اللعب دولياً.
وشاركت لاعبة الوسط الدفاعية (35 عاماً)، التي قادت فرنسا في كأس العالم للسيدات 2019، في 109 مباريات دولية، منذ ظهورها لأول مرة في عام 2009، وسجلت 14 هدفاً، ولعبت آخِر مرة مع فرنسا في يوليو في تصفيات دوري الأمم الأوروبية للسيدات.
وكتبت أماندين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «بعد سنوات طويلة من الشغف والتحديات والذكريات التي لا تُنسى، حان الوقت بالنسبة لي لأقلب الصفحة. كانت هذه السنوات التي قضيتها في الدفاع عن ألوان قميص بلادنا من أكثر السنوات المُجزية في حياتي، وأعطتني الفرصة لتجربة بعض المشاعر غير العادية».
ولم تلعب أماندين مع فرنسا لمدة تزيد على عامين، بعد خلافها مع المدربة السابقة كورين دياكر. وانضمت إلى تشكيلة كأس العالم 2023، بعد إقالة دياكر، لكنها اضطرت إلى الغياب عن الفريق قبل البطولة بسبب إصابة في ربلة الساق.
وتلعب أماندين، التي فازت بسبعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا للسيدات مع أولمبيك ليون، حالياً مع نادي تولوكا المكسيكي.
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