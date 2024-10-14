سنوات ((مجزية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬أماندين‭ ‬هنري،‭ ‬قائدة‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سابقاً،‭ ‬اعتزالها‭ ‬اللعب‭ ‬دولياً‭.‬

وشاركت‭ ‬لاعبة‭ ‬الوسط‭ ‬الدفاعية‭ (‬35‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬2019،‭ ‬في‭ ‬109‭ ‬مباريات‭ ‬دولية،‭ ‬منذ‭ ‬ظهورها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬وسجلت‭ ‬14‭ ‬هدفاً،‭ ‬ولعبت‭ ‬آخِر‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬للسيدات‭.‬

وكتبت‭ ‬أماندين،‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الشغف‭ ‬والتحديات‭ ‬والذكريات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تُنسى،‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬لأقلب‭ ‬الصفحة‭. ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬قضيتها‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬قميص‭ ‬بلادنا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬السنوات‭ ‬المُجزية‭ ‬في‭ ‬حياتي،‭ ‬وأعطتني‭ ‬الفرصة‭ ‬لتجربة‭ ‬بعض‭ ‬المشاعر‭ ‬غير‭ ‬العادية‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تلعب‭ ‬أماندين‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬عامين،‭ ‬بعد‭ ‬خلافها‭ ‬مع‭ ‬المدربة‭ ‬السابقة‭ ‬كورين‭ ‬دياكر‭. ‬وانضمت‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2023،‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬دياكر،‭ ‬لكنها‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬الغياب‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬ربلة‭ ‬الساق‭.‬

وتلعب‭ ‬أماندين،‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بسبعة‭ ‬ألقاب‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للسيدات‭ ‬مع‭ ‬أولمبيك‭ ‬ليون،‭ ‬حالياً‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬تولوكا‭ ‬المكسيكي‭.‬