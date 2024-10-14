إسبانيا وإيرلندا تدعوان دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) مدريد /PNN/ دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، اليوم الإثنين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لطلب إسبانيا وإيرلندا، بتعليق اتفاقية "التجارة الحرة" بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.

ومنذ عدة أشهر تجري إسبانيا وإيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، على أساس أن إسرائيل تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.

وقبل أيام، دعا سانشيز المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منددا بالهجمات الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

وقال سانشيز في تصريحات صحفية "أندد بالهجمات التي تنفذها القوات الإسرائيلية على بعثة الأمم المتحدة في لبنان"، مضيفا أن إسبانيا أوقفت بيع أسلحة إلى إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، داعيا العالم إلى اتخاذ الإجراء ذاته لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.



