إسبانيا وإيرلندا تدعوان دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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مدريد /PNN/ دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، اليوم الإثنين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لطلب إسبانيا وإيرلندا، بتعليق اتفاقية "التجارة الحرة" بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.
ومنذ عدة أشهر تجري إسبانيا وإيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، على أساس أن إسرائيل تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.
وقبل أيام، دعا سانشيز المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منددا بالهجمات الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".
وقال سانشيز في تصريحات صحفية "أندد بالهجمات التي تنفذها القوات الإسرائيلية على بعثة الأمم المتحدة في لبنان"، مضيفا أن إسبانيا أوقفت بيع أسلحة إلى إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، داعيا العالم إلى اتخاذ الإجراء ذاته لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.
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