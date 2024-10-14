شؤون اللاجئين تدين استمرار جرائم الاحتلال في شمال قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN /أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية استمرار جرائم حرب التجويع والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في شمال قطاع غزة المحاصر لليوم العاشر على التوالي، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، وكان آخرها استهداف الأهالي المحاصرين الذين حاولوا الحصول على الغذاء من مركز إغاثة تابع للأونروا وسط المخيم.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة تضاف إلى جرائم الحرب والإبادة بحق الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من عام، وهي إمعان في الاستهداف الممنهج للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين التي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 42 ألف مواطن وجرح أكثر من 98 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء، والأطفال، والشيوخ.

وطالب أبو هولي بوقف فوري لحرب الإبادة ولسياسة التنكيل والتجويع والعقاب الجماعي الممارسة ضد الشعب الفلسطيني، وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال إن إسرائيل تواصل منع إدخال الغذاء والمساعدات الإغاثية والطبية إلى شمال قطاع غزة، وتحاصر ما يزيد عن نصف مليون فلسطيني فيه، من ضمنهم 120 ألف لاجئ في مخيم جباليا، وتستهدف كل من يتحرك على الأرض، لافتا إلى أن ما يجري في شمال قطاع غزة هو تجويع ممنهج ومتعمد للمدنيين وهو بحد ذاته جريمة حرب تنفذ وسطأأوسط صمت المجتمع الدولي، ودون أن يتخذ عقوبات رادعة تلزم إسرائيل الانصياع لقراراته، الأمر الذي شجعها على المزيد من ارتكاب المجازر التي تستهدف المدنيين جلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وتابع: من المعيب أن يستمر المجتمع الدولي بإصدار بيانات الإدانة والاستنكار، وما يزيد عن 10 قرارات صدرت عنه، سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن، لوقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ عام، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل إدارة ظهرها للعالم، وترفض قراراتها وترتكب جرائمها على مسمع ومرأى من العالم، مستهترة بقرارات الشرعية الدولية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية.

وأضاف أبو هولي أنه "مع غياب العقاب الرادع لإسرائيل، والدعم الأميركي اللامحدود لها في تنفيذ جرائمها، تواصل إسرائيل تطبيق مخططاتها الرامية إلى تصفية حقوق شعبنا وتهجيره، مشيرا إلى أن "شعبنا اليوم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وفي قطاع غزة، خاصة في شماله، أكد أنه متجذر في أرضه، وأن جرائم الإبادة والتجويع التي ترتكب بحقه لن تنال من عزيمته وصموده وتجذره في أرضه".

وأكد أبو هولي أن ثبات الشعب الفلسطيني في شمال القطاع، رغم عشرات المجازر التي ترتكب بحقه، سيفشل خطة الجنرالات ومخططات نتنياهو بتهجيره.

وشدد على رفض منظمة التحرير لخطة الجنرالات التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في شمال قطاع غزة، لافتا إلى وجود تحرك فلسطيني على المستويات كافة لإلزام إسرائيل بوقف حرب التجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وحذر أبو هولي من استمرار جرائم إسرائيل التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة أن ينتهج المجتمع الدولي سياسة جديدة ضد إسرائيل تبدأ بفرض عقوبات رادعة لإجبارها على وقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني عبر تضمين قراره 2735 الصادر عنه في 11 حزيران الماضي تحت البند الفصل السابع، في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإلزام إسرائيل بالأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لتغطية احتياجات عشرات المدنيين، بما في ذلك مئات الآلاف من الأطفال، الذين يعيشون في ظروف مزرية للغاية، ويتعرضون للمجاعة والمرض في غزة، بتنفيذ القرارين 2720 و 2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني