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ربابعة : لقاء النقابات الصحية برئيس الوزراء كان مبشرا

10/14/2024 3:00:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد نقيب الممرضين خالد ربابعة أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بنقباء النقابات الصحية كان مبشرا وايجابيا ويمكن البناء عليه للمرحلة قادمة في العلاقة التشاركية بين الحكومة والنقابات بشكل عام والصحية بشكل خاص للنهوض بالمنظومة الصحية في المملكة.

وقال ربابعة في تصريح صحفي الإثنين أنه طالب خلال اللقاء الذي حضره وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بترجمة الاتفاقية الموقعة بين النقابة ووزارة الصحة والتي تتضمن مطالب التمريض في الوزارة، وان رد الرئيس كان ايجابيا.

وأشار الى أن رئيس الوزراء كان إيجابيا بخصوص إعادة النظر بنظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية بما يتناسب مع واقع الحال.

ووضع خطة للنهوض بأداء القطاع العام من خلال وجود خطة استراتيجية وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق وسهلة القياس لمؤشرات الأداء.

وبين ربابعة أنه طالب باستحداث هيئة او شركة وطنية لتشغيل المنشئات الصحية، والإبقاء على دور وزارة الصحة تشريعي وتنظيمي ورقابي
ومعالجة مشكلة الإدارات من خلال تأهيل واستقطاب ادارات تكنوقراط قادرة على مواكبة التحديث الإداري.

واوضح ربابعة انه تم التطرق لموضوع صناديق التقاعد في بعض النقابات والتي تحتاج لمراجعة سريعة لتصويب أوضاعها.

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