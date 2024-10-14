ربابعة : لقاء النقابات الصحية برئيس الوزراء كان مبشرا

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- Khaberni) خبرني - أكد نقيب الممرضين خالد ربابعة أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بنقباء النقابات الصحية كان مبشرا وايجابيا ويمكن البناء عليه للمرحلة قادمة في العلاقة التشاركية بين الحكومة والنقابات بشكل عام والصحية بشكل خاص للنهوض بالمنظومة الصحية في المملكة.
وقال ربابعة في تصريح صحفي الإثنين أنه طالب خلال اللقاء الذي حضره وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بترجمة الاتفاقية الموقعة بين النقابة ووزارة الصحة والتي تتضمن مطالب التمريض في الوزارة، وان رد الرئيس كان ايجابيا.
وأشار الى أن رئيس الوزراء كان إيجابيا بخصوص إعادة النظر بنظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية بما يتناسب مع واقع الحال.
ووضع خطة للنهوض بأداء القطاع العام من خلال وجود خطة استراتيجية وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق وسهلة القياس لمؤشرات الأداء.
وبين ربابعة أنه طالب باستحداث هيئة او شركة وطنية لتشغيل المنشئات الصحية، والإبقاء على دور وزارة الصحة تشريعي وتنظيمي ورقابي
ومعالجة مشكلة الإدارات من خلال تأهيل واستقطاب ادارات تكنوقراط قادرة على مواكبة التحديث الإداري.
واوضح ربابعة انه تم التطرق لموضوع صناديق التقاعد في بعض النقابات والتي تحتاج لمراجعة سريعة لتصويب أوضاعها.
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